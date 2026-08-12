Хто в обоймі "Динамо" на матч із "Карабахом": повний список футболістів, які полетіли в Баку

"Слава Україні!" у Баку

Шлях "біло-синіх" до Азербайджану пролягав через Польщу. Після недільного матчу УПЛ проти "Вереса" команда прибула до Любліна, де провела ранкове тренування. Переліт до Баку тривав близько 4,5 годин. В аеропорту динамівців зустріли представники української діаспори, які привітали команду гаслом "Слава Україні!" та вручили пам'ятні сувеніри.

Склад "Динамо" на гру-відповідь

На вирішальний поєдинок головний тренер Ігор Костюк узяв 25 футболістів:

Воротарі: Манько, Ольховий, Суркіс

Захисники: Біловар, Дубінчак, Кендзьора, Малиш, Михавко, Сич, Тимчик, Тіаре

Півзахисники: Бражко, Буяльський, Кабаєв, Лонвейк, Люсін, Михайленко, Огундана, Редушко, Рубчинський, Шапаренко, Ярмоленко

Нападники: Герреро, Мунгенге, Пономаренко

Кияни в аеропорту столиці Азербайджану (фото: ФК "Динамо")

Де дивитися матч "Карабах" – "Динамо"

Перша зустріч суперників завершилася мінімальною перемогою киян із рахунком 1:0. У Баку "Динамо" відстоюватиме путівку до раунду плей-офф.

Матч-відповідь відбудеться у четвер, 13 серпня, на Республіканському стадіоні імені Тофіка Бахрамова. Стартовий свисток англійського арбітра Стюарта Аттвелла пролунає о 19:00 за київським часом.

В Україні пряму трансляцію поєдинку покажуть телеканал "2+2" та платформа "Київстар ТБ".

Зазначимо, що переможець українсько-азербайджанського протистояння у раунді плей-офф кваліфікації Ліги конференцій найймовірніше зіграє з нідерландським "Твенте". У першому матчі футболісти цього клубу розгромили на власному полі суперників зі словацького ДАК 1904 з рахунком 6:0.

Команда, яка програє за підсумками двох матчів – остаточно вилетить з єврокубків.