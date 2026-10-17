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Футбол 17 октября 2026 · 16:36

Футбол будущего в Уругвае: судья показывал цифровые карты во время матча (ВИДЕО)

Электронное устройство автоматически передает информацию о наказаниях в футбольную базу данных
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Футбол будущего в Уругвае: судья показывал цифровые карты во время матча (ВИДЕО)
Главный арбитр демонстрирует новинку (Фото: скриншот по транслации матча)
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Во время матча Кубка Уругвая между "Насьоналем" и "Рентистасом" арбитр впервые использовал цифровую карту. Экспериментальная разработка дозволяет автоматом фиксировать дисциплинарные решения.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на аналитический аккаунт Borda Analista в соцсети X.

Вместо пластиковых карт - электронное устройство

Технологическая новинка появилась во время матча 1/8 финала Кубка Уругвая между "Насьоналем" и "Рентистас". Сам матч завершился победой "Насьоналя" со счетом 3:0.

Но самое большое внимание привлек арбитр Эдуардо Варела – он использовал электронное устройство для демонстрации дисциплинарных наказаний. Вместо привычных пластиковых карт судья воспользовался аппаратом, похожим на мобильный телефон. На нем есть две кнопки – для показа желтой и красной карточек.

С помощью устройства Варела продемонстрировал виртуальную желтую карточку представителю "Рентистаса" Хуану Пабло Плади, наказав его за фол в центре поля.

Пока технологию тестируют в уругвайском футболе.

Как работают цифровые карты

Главная особенность новшества состоит в автоматической передаче информации. После нажатия соответствующей кнопки, данные о дисциплинарном решении поступают в систему COMET Уругвайской футбольной ассоциации.

Это позволяет арбитрам не вносить соответствующие записи в протокол вручную после завершения матча. Система также может использоваться для фиксации других важных событий: забитых и упраздненных голов, назначенных пенальти и замен.

В перспективе доступ к этим данным планируется предоставить представителям медиа. Это поможет журналистам быстрее получать информацию о событиях на поле и решениях судей, в частности во время спорных эпизодов.

Если эксперимент окажется успешным, цифровые карты могут стать еще одним инструментом технологической модернизации футбольного судейства.

Ранее мы рассказывали, что игрок "Манчестер Сити" сорвался и толкнул арбитра в матче ЛЧ.

Теги: Футбол
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