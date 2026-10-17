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Футбол 17 жовтня 2026 · 16:36

Футбол майбутнього в Уругваї: суддя показував цифрові картки під час матчу (ВІДЕО)

Електронний пристрій автоматично передає інформацію про покарання до футбольної бази даних
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Футбол майбутнього в Уругваї: суддя показував цифрові картки під час матчу (ВІДЕО)
Головний арбітр демонструє новинку (Фото: скріншот з транлсяції матчу)
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Під час матчу Кубка Уругваю між "Насьйоналем" і "Рентістасом" арбітр уперше використав цифрову картку. Експериментальна технологія дозволяє автоматично фіксувати дисциплінарні рішення.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на аналітичний акаунт Borda Analista у соцмережі X.

Замість пластикових карток - електронний пристрій

Технологічна новинка з'явилась під час матчу 1/8 фіналу Кубка Уругваю між "Насьйоналем" і "Рентістасом". Сам матч завершився перемогою "Насьйоналя" з рахунком 3:0.

Але найбільшу увагу привернув арбітр Едуардо Варела - він використав електронний пристрій для демонстрації дисциплінарних покарань. Замість звичних пластикових карток суддя скористався апаратом, схожим на мобільний телефон. На ньому є дві кнопки - для показу жовтої та червоної карток.

За допомогою пристрою Варела продемонстрував віртуальну жовту картку представнику "Рентістаса" Хуану Пабло Пладі, покаравши його за фол у центрі поля.

Наразі технологію тестують в уругвайському футболі.

Як працюють цифрові картки

Головна особливість нововведення полягає в автоматичній передачі інформації. Після натискання відповідної кнопки дані про дисциплінарне рішення надходять до системи COMET Уругвайської футбольної асоціації.

Це дозволяє арбітрам не вносити відповідні записи до протоколу вручну після завершення матчу. Система також може використовуватися для фіксації інших важливих подій: забитих і скасованих голів, призначених пенальті та замін.

У перспективі доступ до цих даних планують надати представникам медіа. Це допоможе журналістам швидше отримувати інформацію про події на полі та рішення суддів, зокрема під час спірних епізодів.

Якщо експеримент виявиться успішним, цифрові картки можуть стати ще одним інструментом технологічної модернізації футбольного суддівства.

Раніше ми розповідали, що гравець "Манчестер Сіті" зірвався і штовхнув арбітра в матчі ЛЧ.

Теги: Футбол
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