В воскресенье, 29 ноября, в английской Премьер-лиге прошли еще четыре матча 12-го тура. Во всех встречах победили гости. "Тоттенхэм" одолел "Сандерленд" благодаря дублю Джеймса Мэддисона, "Халл Сити" неожиданно обыграл "Кристалл Пелес", а "Борнмут" продолжил победную серию.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

"Сандерленд" – "Тоттенхэм": дубль Мэддисона и гол из углового

Хозяева остались в меньшинстве еще в начале встречи. Защитник Тома Менье получил прямую красную карточку, существенно усложнив задачу своей команде.

"Тоттенхэм" воспользовался численным преимуществом на 35-й минуте. Эндрю Робертсон отдал передачу Джеймсу Мэддисону, точным ударом открывшему счет.

Во втором тайме лондонцы продолжили контролировать ход встречи.

На 70-й минуте Мэддисон отличился второй раз, причем сделал это очень эффектно. Англичанин выполнил угловой и закрутил мяч прямо в ворота соперника.

Таким образом, полузащитник оформил дубль, а "Тоттенхэм" одержал победу.

"Сандерленд" – "Тоттенхэм" – 0:2

Голы: Мэддисон (35, 70).

"Кристалл Пелес" – "Халл Сити": пять голов и неудачная попытка камбека

Самый результативный матч игрового дня состоялся в Лондоне.

"Халл Сити" открыл счет на 38-й минуте. Оливер Макберни воспользовался стандартным положением и метко пробил головой.

В начале второго тайма гости удвоили преимущество. На 48-й минуте отличился Сорба Томас.

На 80-й минуте капитан "Халла" Риган Слейтер довел счет до разгромного - 3:0.

Однако "Кристалл Пелес" не сдался.

На 90-й минуте Йорген Странд Ларсен сократил отставание, а уже на 90+5 Адам Уортон забил второй мяч хозяев.

Однако на полноценный камбек лондонцам не хватило времени. "Халл Сити" удержал победу.

"Кристалл Пелес" – "Галл Сити" – 2:3

Голы: Странд Ларсен (90), Уортон (90+5) – Макберни (38), Томас (48), Слейтер (80).

"Фулгэм" – "Борнмут": гости продолжили победную серию

На стадионе "Крейвен Коттедж" команды обменялись голами еще в первом тайме.

На 22-й минуте Маркус Тавернье вывел "Борнмут" вперед.

Хозяева ответили достаточно быстро. На 28-й минуте Родриго Мунис реализовал пенальти, сравняв счет.

После перерыва гости снова захватили преимущество.

На 62-й минуте Алекс Скотт и Джастин Клюйверт организовали результативную атаку, которую последний завершил точным ударом.

На 90+6-й минуте "Борнмут" остался в меньшинстве. Автор победного гола Джастин Клюйверт получил вторую желтую карточку за споры с арбитром и был удален. Несмотря на это, гости удержали победный счет.

Для "Борнмута" эта победа стала одиннадцатой подряд в английской Премьер-лиге.

"Фулгэм" – "Борнмут" – 1:2

Голы: Мунис (28, пенальти) – Тавернье (22), Клюйверт (62).

"Брайтон" – "Ньюкасл": ранней пенальти решил судьбу матча

Единственный гол во встрече на стадионе "Амекс" был забит уже на восьмой минуте.

Гарви Барнс реализовал пенальти и вывел "Ньюкасл" вперед.

После пропущенного мяча Брайтон пытался перехватить инициативу и создал несколько опасных моментов.

Во втором тайме хозяева могли сравнять счет, но Максим де Кейпер попал в штангу.

Ближе к завершению встречи Янкуба Минте также имел возможность отличиться, однако вратарь гостей Лукас Горничек совершил сейв.

"Ньюкасл" сумел удержать минимальное преимущество и одержал важную выездную победу.

"Брайтон" – "Ньюкасл" – 0:1

Гол: Барнс (8, пенальти).