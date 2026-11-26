Betking Foundation, основанный Павлом Журилом, и испанский LALIGA начали подготовку к третьему "Королевскому путешествию". В этот раз в Испанию отправятся юные футболисты детской академии ФК "Локомотив" - клуба, история которого связана с украинской железной дорогой. Детей ждут матч чемпионата Испании, экскурсии по стадионам и музею футбола.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз инициативы.

Кто поедет в Испанию

Участниками путешествия станут 22 юных футболиста - дети военнослужащих и погибших защитников, дети погибших и почетных железнодорожников, дети из малообеспеченных семей и пострадавшие от российской агрессии. Все они занимаются футболом в детской академии "Локомотива". Поездка позволит детям увидеть вживую футбол, который они обычно смотрят по телевизору.

Выбор команды не случаен. За годы полномасштабной войны железная дорога стала одной из опор страны. Ею эвакуируют людей, перевозят гуманитарные грузы и поддерживают сообщения между городами. Россия регулярно атакует железнодорожную инфраструктуру, а железнодорожники продолжают работать, несмотря на обстрелы, разрушения и потери среди коллег. Именно поэтому в этот раз к участию пригласили юных футболистов "Локомотива".

Матч LALIGA и экскурсии по стадионам

Главное событие - матч LALIGA "Эльче" - "Атлетико Мадрид" в городе Эльче, который состоится 28 ноября. LALIGA также планирует провести детей по стадиону "Мануэль Мартинес Валеро" - домашней арене "Эльче" на более 30 тысяч зрителей. В Мадриде команда должна побывать на "Сантьяго Бернабеу" и в музее "Реала", а также в Legends: The Home of Football, где собраны вещи и истории выдающихся игроков и турниров.

"Для меня третье "Королевское путешествие" имеет особое значение. Украинские железнодорожники ежедневно доказывают, что даже под обстрелами страна движется вперед: они спасают людей, соединяют города, работают несмотря на опасность и потери. Мы хотим, чтобы их дети, а также дети, которых затронула война, хотя бы на время забыли о тревогах и почувствовали настоящее детство. Увидели большой футбол и поверили, что мечты сбываются. Ведь именно для будущего наших детей мы все сегодня работаем", - прокомментировал основатель Betking Foundation Павел Журило.

В LALIGA считают, что ответственность футбола выходит за пределы спортивных соревнований, а поддержка социальных инициатив в Украине является важной частью стремления использовать силу спорта для позитивных изменений в обществе.

"Благодаря нашему продолжительному партнерству с Betking Foundation мы стремимся открывать новые возможности для юных украинцев, вдохновлять следующее поколение и создавать незабываемые впечатления, выходящие за пределы футбола", - отметил Javier Gurrea-Nozaleda, Head of Partnerships and Licensing в LALIGA.

Он добавил, что проект "Королевское путешествие" отражает убеждение организации в важной роли международных спортивных организаций в укреплении местных громад и создании длительного положительного влияния на общество.

Испанскую часть поездки фонд будет показывать в своих соцсетях в формате дневника: матч, стадионы, впечатления участников. Подробности украинской части маршрута по соображениям безопасности будут обнародованы только после того, как дети вернутся домой.

Как проходили предыдущие путешествия



Напомним, "Королевское путешествие 3.0" станет третьей совместной инициативой Betking Foundation и LALIGA.

Первая поездка состоялась в январе 2026: 20 детей-переселенцев из прифронтовых регионов и детей военнослужащих посетили Милан, Сан-Себастьян и Париж. Они побывали на стадионе "Сан-Сиро", а во время матча "Реал Сосьедад" - "Атлетико Мадрид" вышли на поле вместе с футболистами.

В мае состоялось второе путешествие с участием 22 воспитанников ФК "Александрия", ФК "Львов" и футбольной академии "Тернополь". Дети посетили футбольные локации Италии и Испании, а главным событием стал выход на поле с игроками "Жироны" и "Реал Сосьедад" перед матчем LALIGA.

Социальные проекты Betking Foundation регулярно получают признание на международном уровне. В частности, инициатива "День с командой Королей" завоевала золотую и серебряную награды Davos Communications Awards 2026, вошла в шортлисты ICCO Global Awards 2026 в пяти номинациях и European Excellence Awards 2026 - в двух. Проект также стал финалистом конкурса Глобального договора ООН "Партнерство ради устойчивого развития 2025 года".