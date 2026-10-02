Битва лидеров: где и когда смотреть матч Украина - Северная Ирландия в Лиге наций

Когда и где состоится матч

Матч между сборными Украины и Северной Ирландии состоится 2 октября в Словакии. Это – первый из двух номинально домашних матчей для "сине-желтых" в эту международную паузу.

Стартовый свисток на стадионе имени Антона Малатинского в Трнаве прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Поединок рассудит бельгийская бригада арбитров во главе с 34-летним Яспером Верготе. Ему будут помогать ассистенты Михаэль Геэролф и Мартейн Тистерс.

Четвертый арбитр – Лотар Д'Хондт. Судья VAR – Ян Ботерберг, его помощником будет Уэсли де Кремер.

Турнирный путь и ситуация в таблице

После двух туров в группе B2, обе сборные подошли с абсолютно одинаковыми показателями.

В первом туре команды одержали минимальные победы – Украина победила Венгрию, а Северная Ирландия – Грузию. Во втором туре команды сыграли нулевые ничьи.

В итоге североирландцы, как и Украина, подошли к третьему туру с четырьмя очками и без пропущенных мячей. Учитывая статус аутсайдера группы – впечатляющий результат для подопечных Майкла О'Нилла.

Что происходит в состоянии соперников

В матче против Грузии Северная Ирландия потеряла одного из ключевых исполнителей. Центральный защитник Даниэль Батленд получил повреждение и досрочно вернулся в "Сандерленд".

Также не получили вызов на этот сбор Конор Брэдли, Алистер Макканн, Джейми Макдоннелл и Брэд Лайонс.

Последние новости из состояния сборной Украины

В матче против Грузии на поле появились Роман Яремчук и Матвей Пономаренко. Оба форварда решили свои проблемы со здоровьем.

Виталий Миколенко уже не поможет команде на этом сборе. Защитник "Эвертона" получил повреждение ноги еще в матче с Венгрией – он пропустил игру с Грузией и, как подтвердил Мальдера, не поможет с североирландцами.

История встреч

Предстоящая игра в Словакии станет седьмой в истории противостояний команд. Последний раз "сине-желтые" и "зелено-белые" играли между собой в 2021-м году. Тогда в товарищеском поединке в Днепре победу Украине принес единственный гол Зубкова.

Да и всего матчи между этими командами нельзя назвать результативными - на двоих Украина и Северная Ирландия забили семь голов в семи матчах. При этом баланс встреч составляется в пользу Украины – три победы, две ничьи и одно поражение.

Однако поражение крайне болезненно - ведь произошло чемпионате Европы-2016. Тогда во французском Лионе Северная Ирландия выиграла команду Михаила Фоменко со счетом 2:0.

Официальная инфографика от транслятора

Где смотреть матч Украина – Северная Ирландия

Матч сборной Украины в Тренаве покажет OTT-платформа MEGOGO - матч доступен по предоплатам "Оптимальная", "Спорт" и у всех "MEGOPACK".

Бесплатно эту игру можно посмотреть на телеканале "MEGOGO СПОРТ", который доступен как в эфире T2, так и в кабельных сетях. Предварит это традиционная предматчевая студия, которая начнется в 20:30.

Комментировать матч Вадим Шевякин и Илья Дудко.