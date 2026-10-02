Битва лідерів: де і коли дивитися матч Україна - Північна Ірландія в Лізі націй

Коли та де відбудеться матч

Матч між збірними України та Північної Ірландії відбудеться 2 жовтня у Словаччині. Це - перший з двох номінально домашніх матчів для "синьо-жовтих" в цю міжнародну паузу.

Стартовий свисток на стадіоні імені Антона Малатинського у Трнаві пролунає о 21:45 за київським часом.

Поєдинок розсудить бельгійська бригада арбітрів на чолі з 34-річним Яспером Верготе. Йому допомагатимуть асистенти Міхаель Гееролф і Мартейн Тістерс.

Четвертий арбітр - Лотар Д'Хондт. Суддя VAR - Ян Ботерберг, його помічником буде Веслі де Кремер.

Турнірний шлях та ситуація в таблиці

Після двох турів в групі B2 обидві збірні підійшли з абсолютно однаковими показниками.

В першому турі команди здобули мінімальні перемоги - Україна перемогла Угорщину, а Північна Ірландія - Грузію. В другому турі команди зіграли нульові нічиї.

У підсумку північноірландці, як і Україна, підійшли до третього туру з чотирма очками та без пропущених м'ячів. Зважаючи на статус аутсайдера групи - вражаючий результат для підопічних Майкла О'Нілла.

Що відбувається в стані суперників

В матчі проти Грузії Північна Ірландія втратила одного з ключових виконавців. Центральний захисник Даніель Батленд зазнав ушкодження та достроково повернувся до "Сандерленда".

Також не отримали виклик на цей збір Конор Бредлі, Алістер Макканн, Джеймі Макдоннелл та Бред Лайонс.

Останні новини зі стану збірної Україні

В матчі проти Грузії на полі з'явились Роман Яремчук та Матвій Пономаренко. Обидва форварди вирішили свої проблеми зі здоров'ям.

Натомість Віталій Миколенко вже не допоможе команді на цьому зборі. Захисник "Евертона" отримав ушкодження ноги ще в матчі з Угорщиною - він пропустив гру з Грузією і, як підтвердив Мальдера, не допоможе з північноірландцями.

Історія зустрічей

Майбутня гра у Словаччині стане сьомою в історії протистоянь команд. Востаннє "синьо-жовті" та "зелено-білі" грали між собою в 2021-му році. Тоді в товариському поєдинку в Дніпрі перемогу Україні приніс єдиний гол Зубкова.

Та і загалом матчі між цими командами не можна назвати результативними - на двох Україна та Північна Ірландія забили сім голів в семи матчах. При цьому баланс зустрічей складається на користь України - три перемоги, дві нічиї та одна поразка.

Проте поразка є вкрай болючою - адже сталася чемпіонаті Європи-2016. Тоді у французькому Ліоні Північна Ірландія перемогла команду Михайла Фоменка з рахунком 2:0.

Офіційна інфографіка від транслятора

Де дивитися матч Україна - Північна Ірландія

Матч збірної України в Трнаві покаже OTT-платформа MEGOGO - матч доступний за передлплатами "Оптимальна", "Спорт" та в усіх "MEGOPACK".

Безкоштовно цю гру можна буде подивитись на телеканалі "MEGOGO СПОРТ", який доступний як в ефірі T2, так і в кабельних мережах. Передуватиме цьому традиційна передматчева студія, яка розпочнеться о 20:30.

Коментуватимуть матч Вадим Шевякін та Ілля Дудка.