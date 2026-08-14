rbc.ua
UA | RU
Пятница, 14 августа 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Футбол Безос и основатель Facebook инвестировали миллиарды в топовый клуб АПЛ
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 14 августа 2026 · 22:45

Безос и основатель Facebook инвестировали миллиарды в топовый клуб АПЛ

Это соглашение рекордно подняло общую рыночную стоимость английского гранда
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Безос и основатель Facebook инвестировали миллиарды в топовый клуб АПЛ
Джефф Безос стал совладельцем "Ливерпуля" (Фото: Getty Images)

Компания Fenway Sports Group (FSG) официально подтвердила продажу миноритарной доли акций "Ливерпуля" консорциума 1892 Holdings, в состав которого входит основатель Amazon Джефф Безос.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на ESPN.

Детали и финансовые условия сделки

По информации источников, консорциум приобрел около 30% акций мерсисайдского клуба. Благодаря этому соглашение подняло общую рыночную стоимость "Ливерпуля" до ошеломляющих 5,5 млрд фунтов (7,45 млрд долларов).

Консорциум получил название 1892 года Holdings в честь года основания футбольного клуба. Возглавил его британско-индийский бизнесмен Амит Бхатия (бывший совладелец "Квинз Парк Рейнджерс"), который вступит в должность вицеголовы "Ливерпуля".

Ключевыми инвесторами альянса являются фонд K5 Sports (возглавляет Джефф Безос), фонд EE Capital (семейный офис соучредителя Facebook Эдуардо Саверина и его супруги Элейн), а также управляющий партнер K5 Global Брайан Баум, представляющий интересы Безоса в клубе.

Что изменится для "Ливерпуля"

Несмотря на привлечение мощных инвесторов, компания FSG оставляет мажоритарный пакет акций и полный оперативный контроль над клубом. Повседневное управление командной структурой и операционные процессы останутся без изменений.

"Мы инвестируем, потому что глубоко верим в "Ливерпуль" и его руководство. Мы с нетерпением ждем возможности поддерживать дальнейший успех клуба в течение многих лет", - заявил новый вицеголова Амит Бхатия.

Это первая крупная внешняя инвестиция в "Ливерпуль" с сентября 2023 года, когда компания Dynasty Equity приобрела 3% акций примерно за 200 млн долларов.

Напомним, что FSG купила клуб в 2010-м году всего за 300 млн фунтов.

Ранее мы сообщали об абсолютном рекорде в спорте - "Лос-Анджелес Лейкерс" покупают за сумасшедшие 12 млрд долларов.

Теги: Футбол Ливерпуль
Главные матчи
УПЛ. 3-й тур Матч завершено
Эпицентр 0:0 Верес
УПЛ. 3-й тур 15 августа 13:00
Кривбасс - : - Левый Берег
УПЛ. 3-й тур 15 августа 15:30
Кудривка - : - Оболонь
Главные новости
Когда стартуют топ-чемпионаты в Европе и где их смотреть в Украине Когда стартуют топ-чемпионаты в Европе и где их смотреть в Украине Украинец бросит вызов Дюплантису в финале чемпионата Европы Украинец бросит вызов Дюплантису в финале чемпионата Европы "Полесье" готовится к рекордной продаже: защитник сборной Украины переезжает в Серию А "Полесье" готовится к рекордной продаже: защитник сборной Украины переезжает в Серию А
Мнения
Даниил Вереитин
"Динамо" проиграло не "Карабаху". Оно проиграло само себе Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Александр Чепилко
Итаума, Дюбуа, Фьюри: кто отнимет наследие Усика Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Михаил Метревели
Отменить лимит на легионеров? Почему для украинского футбола нет простого ответа Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер
Дмитрий Базелевский
Леброн что-то знает, если отказался от денег "Лейкерс" Дмитрий Базелевский Баскетбольный тренер, обозреватель