Безос и основатель Facebook инвестировали миллиарды в топовый клуб АПЛ

Компания Fenway Sports Group (FSG) официально подтвердила продажу миноритарной доли акций "Ливерпуля" консорциума 1892 Holdings, в состав которого входит основатель Amazon Джефф Безос.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на ESPN .

Детали и финансовые условия сделки

По информации источников, консорциум приобрел около 30% акций мерсисайдского клуба. Благодаря этому соглашение подняло общую рыночную стоимость "Ливерпуля" до ошеломляющих 5,5 млрд фунтов (7,45 млрд долларов).

Консорциум получил название 1892 года Holdings в честь года основания футбольного клуба. Возглавил его британско-индийский бизнесмен Амит Бхатия (бывший совладелец "Квинз Парк Рейнджерс"), который вступит в должность вицеголовы "Ливерпуля".

Ключевыми инвесторами альянса являются фонд K5 Sports (возглавляет Джефф Безос), фонд EE Capital (семейный офис соучредителя Facebook Эдуардо Саверина и его супруги Элейн), а также управляющий партнер K5 Global Брайан Баум, представляющий интересы Безоса в клубе.

Что изменится для "Ливерпуля"

Несмотря на привлечение мощных инвесторов, компания FSG оставляет мажоритарный пакет акций и полный оперативный контроль над клубом. Повседневное управление командной структурой и операционные процессы останутся без изменений.

"Мы инвестируем, потому что глубоко верим в "Ливерпуль" и его руководство. Мы с нетерпением ждем возможности поддерживать дальнейший успех клуба в течение многих лет", - заявил новый вицеголова Амит Бхатия.

Это первая крупная внешняя инвестиция в "Ливерпуль" с сентября 2023 года, когда компания Dynasty Equity приобрела 3% акций примерно за 200 млн долларов.

Напомним, что FSG купила клуб в 2010-м году всего за 300 млн фунтов.