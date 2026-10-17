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Футбол 17 октября 2026 · 22:34

"Барселона" устроила голевое шоу: семь мячей и удаление в матче с "Бетисом"

Каталонцы одержали девятую победу подряд в чемпионате Испании
Игорь Ильин Игорь Ильин Редактор новостей отдела «Спорт»
"Барселона" устроила голевое шоу: семь мячей и удаление в матче с "Бетисом"
Ламин Ямаль празднует гол в ворота "Бетиса" (фото: instagram.com/fcbarcelona)
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В девятом туре команда Ганси Флика на выезде победила "Бетис" со счетом 5:2, одержав девятую победу в девяти матчах. Несмотря на два пропущенных мяча, каталонцы снова продемонстрировали высокую результативность.

Об этом сообщает Sport RBC.UA

Ямаль открыл счет, а "Бетис" ответил голом

"Барселона" начала встречу активнее и уже на 10-й минуте вышла вперед. Ламин Ямаль отметился эффектным ударом, позволившим гостям быстро захватить инициативу.

Впрочем, "Бетис" не собирался уступать без борьбы. На 27-й минуте Валентин Гомес восстановил равновесие, вернув интригу в противостояние.

К перерыву каталонцам удалось снова выйти вперед. На 41-й минуте Родри отметился ударом головой, забив свой первый мяч за "Барселону".

Пять голов "Барселоны" и красная карточка хозяев

Вторую половину встречи каталонцы начали результативно. На 51-й минуте Габриэл Жезус воспользовался передачей Ламина Ямаля и увеличил преимущество гостей до двух мячей.

Однако уже через две минуты Эз Абде сократил отставание "Бетиса" - 2:3. Хозяева снова получили шанс вернуться в игру.

Вскоре ситуация для команды Мануэля Пеллегрини осложнилась. Факундо Берналь получил красную карточку после удара головой в сторону Ямаля, оставив хозяев в меньшинстве.

"Барселона" воспользовалась многочисленным преимуществом. На 62-й минуте Эрик Гарсия забил четвертый гол каталонцев, а на 81-й Дани Ольмо довел счет до разгромного.

Отдельным событием для гостей стало возвращение Рафиньи, вышедшего на поле в конце встречи после травмы.

Победа позволила "Барселоне" набрать 27 очков и сохранить стопроцентный результат после девяти туров. Каталонцы остались единоличными лидерами чемпионата Испании, тогда как "Бетис" потерпел поражение после длительной беспроигрышной серии.

Чемпионат Испании Ла Лига. 9-й тур

"Бетис" – "Барселона" – 2:5 (1:2)

Голы: Валентин Гомес, 27, Эз Абде, 53 – Ламин Ямаль, 10, Родри, 41, Габриэл Жезус, 51, Эрик Гарсия, 62, Дани Ольмо, 81.

Удаление: Факундо Берналь ("Бетис"), 54.

Ранее сообщалось, что "Реал" требует отставки президента Ла Лиги.

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