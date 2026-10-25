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Футбол 25 октября 2026 · 11:42

"Барселона" – "Реал": когда гранды сойдутся в Эль-Классико и где смотреть матч

Флик и Моуринью проведут только вторую дуэль в истории
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Барселона" – "Реал": когда гранды сойдутся в Эль-Классико и где смотреть матч
"Барселона" и "Реал" сойдутся на "Камп Ноу" (коллаж: instagram.com/LALIGA)

25 октября в рамках 10-го тура испанской Примеры состоится первое Эль-Классико сезона-2026/27. Каталонская "Барселона" на домашней арене "Камп Ноу" примет мадридский "Реал" в принципиальном противостоянии.

Где и когда смотреть игру – подскажет Sport RBC.UA.

Соперники перед очной битвой

"Барселона" под руководством Ханса-Дитера Флика впечатляюще стартовала в Ла Лиге, выиграв все девять матчей и опережая "Реал" на шесть очков. Каталонцы также могут похвастаться лучшей атакой в чемпионате с 39 забитыми мячами. Однако накануне грандиозного противостояния "Барса" потерпела первую неудачу в сезоне, уступив французскому ПСЖ в Лиге чемпионов.

В свою очередь, мадридский "Реал" под руководством Жозе Моуринью подходит к матчу в отличном настроении и в полной боевой готовности. "Сливочные" выдали результативную серию побед: обыграли "Севилью" (4:1) в чемпионате, совершили яркий камбэк в матче с "Ромой" (4:3) и разгромили немецкий "Лейпциг" (4:1) в Лиге чемпионов.

Интересно, что это будет лишь вторая дуэль между опытными наставниками. В декабре 2019 года "Бавария" Флика обыграла "Тоттенхэм" Моуринью со счетом 3:1.

Кадровые потери команд

Оба гранда подходят к важнейшему матчу с существенными кадровыми проблемами из-за травм и дисквалификаций.

"Барселона" не сможет рассчитывать на Жюля Кунде, Эрика Гарсию, Андреаса Кристенсена, Руни Барджи и Дани Ольмо.

У мадридцев вне заявки оказались дисквалифицированный Винисиус, а также Ферлан Менди, Рауль Асенсио и Родриго.

Статистика Эль-Класико

История противостояния грандов насчитывает 264 официальных матча (192 - в Ла Лиге), в которых небольшое преимущество имеет мадридский клуб: 107 побед "Реала", 106 - "Барселоны" и 51 ничейный результат.

Последний очный поединок в мае 2026 года завершился победой каталонцев со счетом 2:0, что позволило им официально оформить чемпионский титул.

&quot;Барселона&quot; – &quot;Реал&quot;: когда гранды сойдутся в Эль-Классико и где смотреть матч

Где смотреть матч

Поединок стартует 25 октября в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию матча в Украине можно будет просмотреть на платформе MEGOGO по подпискам MEGOPACK, MEGOPACK Y и "Спорт".

Предварит поединок студия, которая начнется в 21:00. Компанию ведущему Владимиру Кобелькову составят Александр Гловко и Денис Бойко.

Комментировать Эль-Классико будут Виталий Кравченко и Сергей Лукьяненко.

Ранее мы рассказали о пяти главных ожиданиях от Эль Классико.

Теги: Футбол Чемпионат Испании Барселона Реал Жозе Моуринью
Главные матчи
Серия А 25 октября 13:30
Интер - : - Фиорентина
УПЛ 25 октября 13:00
Буковина - : - Кривбасс
УПЛ 25 октября 13:00
Черноморец - : - Карпаты
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