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Футбол 25 жовтня 2026 · 11:42

"Барселона" – "Реал": коли гранди зійдуться в Ель-Класіко та де дивитися матч

Флік та Моурінью проведуть лише другу дуель в історії
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Барселона" – "Реал": коли гранди зійдуться в Ель-Класіко та де дивитися матч
"Барселона" та "Реал" зійдуться на "Камп Ноу" (колаж: instagram.com/LALIGA)

25 жовтня в рамках 10-го туру іспанської Прімери відбудеться перше Ель-Класіко сезону-2026/27. Каталонська "Барселона" на домашній арені "Камп Ноу" прийматиме мадридський "Реал" у принциповому протистоянні.

Де і коли дивитися гру – підкаже Sport RBC.UA.

Суперники перед очною битвою

"Барселона" Ганса-Дітера Фліка демонструє вражаючий старт у Ла Лізі, вигравши всі дев'ять поєдинків та випереджаючи "Реал" на шість залікових пунктів. Каталонці мають найкращу атаку в лізі з 39 забитими м'ячами. Утім, напередодні грандіозної дуелі "Барса" зазнала першої осічки в сезоні, поступившись у Лізі чемпіонів французькому ПСЖ.

У свою чергу, мадридський "Реал" під керівництвом Жозе Моурінью підходить до матчу у чудовому настрої та повній бойовій готовності. "Вершкові" видали результативну серію перемог, зокрема переграли "Севілью" (4:1) в чемпіонаті, оформили яскравий камбек із "Ромою" (4:3) та розгромили німецький "Лейпциг" (4:1) у ЛЧ.

Цікаво, що це буде лише друга дуэль між досвідченими наставниками: у грудні 2019 року "Баварія" Фліка обіграла "Тоттенгем" Моурінью з рахунком 3:1.

Кадрові втрати команд

Обидва гранди підходять до надважливої гри із суттєвими кадровими проблемами через травми та дискваліфікації.

"Барселона" не зможе розраховувати на Жюля Кунде, Еріка Гарсію, Андреаса Крістенсена, Руні Барджі та Дані Ольмо.

У мадридців поза заявкою опинилися дискваліфікований Вінісіус, а також Ферлан Менді, Рауль Асенсіо та Родріго.

Статистика Ель-Класіко

Історія протистояння грандів нараховує 264 офіційних матчів (192 – у Ла Лізі), у яких незначну перевагу має мадридський клуб: 107 перемог "Реала", 106 звитяг "Барселони" та 51 нічийний результат.

Останній очний поєдинок у травні 2026 року завершився перемогою каталонців з рахунком 2:0, що дозволило їм юридично оформити чемпіонський титул.

&quot;Барселона&quot; – &quot;Реал&quot;: коли гранди зійдуться в Ель-Класіко та де дивитися матч

Де дивитися матч

Поєдинок стартує 25 жовтня о 22:00 за київським часом.

Пряму трансляцію матчу в Україні можна буде переглянути на платформі MEGOGO за передплатами MEGOPACK, MEGOPACK Y та "Спорт".

Передуватиме поєдинку студія, яка візьме старт о 21:00. Компанію ведучому Володимиру Кобелькову складуть Олександр Гловко та Денис Бойко.

Коментувати Ель-Класіко будуть Віталій Кравченко та Сергій Лук'яненко.

Раніше ми розповіли про п'ять головних очікувань від Ель Класико.

Теги: Футбол Чемпіонат Іспанії Барселона Реал Жозе Моуринью
Головні матчі
Серія А 25 жовтня 13:30
Інтер - : - Фіорентина
УПЛ 25 жовтня 13:00
Буковина - : - Кривбас
УПЛ 25 жовтня 13:00
Чорноморець - : - Карпати
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