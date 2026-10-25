"Барселона" – "Реал": коли гранди зійдуться в Ель-Класіко та де дивитися матч

25 жовтня в рамках 10-го туру іспанської Прімери відбудеться перше Ель-Класіко сезону-2026/27. Каталонська "Барселона" на домашній арені "Камп Ноу" прийматиме мадридський "Реал" у принциповому протистоянні.
Де і коли дивитися гру – підкаже Sport RBC.UA.
"Барселона" Ганса-Дітера Фліка демонструє вражаючий старт у Ла Лізі, вигравши всі дев'ять поєдинків та випереджаючи "Реал" на шість залікових пунктів. Каталонці мають найкращу атаку в лізі з 39 забитими м'ячами. Утім, напередодні грандіозної дуелі "Барса" зазнала першої осічки в сезоні, поступившись у Лізі чемпіонів французькому ПСЖ.
У свою чергу, мадридський "Реал" під керівництвом Жозе Моурінью підходить до матчу у чудовому настрої та повній бойовій готовності. "Вершкові" видали результативну серію перемог, зокрема переграли "Севілью" (4:1) в чемпіонаті, оформили яскравий камбек із "Ромою" (4:3) та розгромили німецький "Лейпциг" (4:1) у ЛЧ.
Цікаво, що це буде лише друга дуэль між досвідченими наставниками: у грудні 2019 року "Баварія" Фліка обіграла "Тоттенгем" Моурінью з рахунком 3:1.
Обидва гранди підходять до надважливої гри із суттєвими кадровими проблемами через травми та дискваліфікації.
"Барселона" не зможе розраховувати на Жюля Кунде, Еріка Гарсію, Андреаса Крістенсена, Руні Барджі та Дані Ольмо.
У мадридців поза заявкою опинилися дискваліфікований Вінісіус, а також Ферлан Менді, Рауль Асенсіо та Родріго.
Історія протистояння грандів нараховує 264 офіційних матчів (192 – у Ла Лізі), у яких незначну перевагу має мадридський клуб: 107 перемог "Реала", 106 звитяг "Барселони" та 51 нічийний результат.
Останній очний поєдинок у травні 2026 року завершився перемогою каталонців з рахунком 2:0, що дозволило їм юридично оформити чемпіонський титул.
Поєдинок стартує 25 жовтня о 22:00 за київським часом.
Пряму трансляцію матчу в Україні можна буде переглянути на платформі MEGOGO за передплатами MEGOPACK, MEGOPACK Y та "Спорт".
Передуватиме поєдинку студія, яка візьме старт о 21:00. Компанію ведучому Володимиру Кобелькову складуть Олександр Гловко та Денис Бойко.
Коментувати Ель-Класіко будуть Віталій Кравченко та Сергій Лук'яненко.
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