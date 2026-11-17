В Испании вынесли приговор болельщику, оскорблявшему нападающего мадридского "Реала" Килиана Мбаппе на матче чемпионата в августе 2025 года. Суд признал его виновным в преступлении на почве ненависти и назначил 11 месяцев заключения условно.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на ESPN .

Фаната наказали за расистские оскорбления Мбаппе

Инцидент произошел 24 августа 2025 года во время поединка второго тура Ла Лиги между "Реалом Овьедо" и мадридским "Реалом". После первого гола Мбаппе в конце первого тайма один из зрителей на трибунах начал демонстрировать расистские жесты и издавать звуки, имитирующие обезьяну.

Мадридский клуб сообщил, что Второй отдел Провинциального суда Астурии признал болельщика виновным в преступлении на почве ненависти. Ему назначили 11 месяцев лишения свободы, финансовый штраф и дополнительные ограничения.

В то же время тюремное наказание условно. Его исполнение отложили при условии, что осужденный в течение двух лет не будет посещать стадионы, на которых проводятся официальные спортивные соревнования.

"Реал" продолжает борьбу с расизмом в футболе

Мадридский "Реал" выступил по делу как частный обвинитель и подчеркнул, что продолжает участвовать в других судебных процессах, связанных с расистскими проявлениями в отношении его футболистов.

В клубе также напомнили, что ранее были вынесены обвинительные приговоры за расистские оскорбления в адрес игроков команды на стадионах "Месталья", "Сон Мойш", "Вальекас" и "Хосе Соррилья".

В заявлении мадридцев подчеркнули, что клуб и дальше настроен противодействовать расизму и искоренять любые проявления дискриминации в футболе и спорте в целом.