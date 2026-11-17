В Іспанії винесли вирок уболівальнику, який ображав нападника мадридського "Реала" Кіліана Мбаппе на матчі чемпіонату у серпні 2025 року. Суд визнав його винним у злочині на ґрунті ненависті та призначив 11 місяців ув'язнення умовно.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на ESPN .

Фаната покарали за расистські образи Мбаппе

Інцидент стався 24 серпня 2025-го року під час поєдинку другого туру Ла Ліги між "Реалом Ов'єдо" та мадридським "Реалом". Після першого гола Мбаппе наприкінці першого тайму один із глядачів на трибунах почав демонструвати расистські жести та видавати звуки, які імітували мавпу.

Мадридський клуб повідомив, що Другий відділ Провінційного суду Астурії визнав уболівальника винним у злочині на ґрунті ненависті. Йому призначили 11 місяців позбавлення волі, фінансовий штраф та додаткові обмеження.

Водночас тюремне покарання є умовним. Його виконання відклали за умови, що засуджений протягом двох років не відвідуватиме стадіони, на яких проводяться офіційні спортивні змагання.

"Реал" продовжує боротьбу з расизмом у футболі

Мадридський "Реал" виступив у справі як приватний обвинувач і наголосив, що продовжує брати участь в інших судових процесах, пов'язаних із расистськими проявами щодо його футболістів.

У клубі також нагадали, що раніше були винесені обвинувальні вироки за расистські образи на адресу гравців команди на стадіонах "Месталья", "Сон Мойш", "Вальєкас" та "Хосе Соррілья".

У заяві мадридців підкреслили, що клуб і надалі налаштований протидіяти расизму та викорінювати будь-які прояви дискримінації у футболі й спорті загалом.