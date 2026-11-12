Прийшли за автографами, а отримали значно більше: зірка "Реала" зворушив фанатів у збірній

19-річний вінгер мадридського "Реала" та національної збірної Кот-д'Івуару Ян Діоманде підкорив соцмережі людяним жестом на батьківщині. Під час підготовки команди до важливого матчу відбору на Кубок африканських націй футболіст вирішив не обмежуватися звичними фото з уболівальниками.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Sudanalytics .

Несподівані подарунки біля тренувальної бази

Подія сталася напередодні поєдинку збірної Кот-д'Івуару проти команди Гамбії у кваліфікації до КАН. Перебуваючи в таборі національної команди, гравець "вершкових" помітив групу дітей, які зібралися біля паркану бази, щоб підтримати своїх кумирів та поспостерігати за тренуванням.

Футболіст особисто підійшов до юних фанатів, проте замість звичної роздачі автографів почав ділитися з ними готівкою та їжею. За словами одного з присутніх хлопців, він отримав від зіркового співвітчизника 10 000 франків КФА (близько 15 євро), а також кошик із фруктами. Відповідне відео з емоційною реакцією щасливих дітей миттєво розлетілося соціальними мережами.

Yan Diomandé salió de la concentración de Costa de Marfil para REGALARLES PLATA a los hinchas que esperaban afuera. pic.twitter.com/Nh0kX5piCe — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 12, 2026

Не перша акція від гравця "Реала"

Для 19-річного івуарійця така благодійність на батьківщині вже стає доброю традицією. Зокрема, у липні цього року вболівальники помітили Яна Діоманде в аеропорту Абіджана, де молодий гравець "Реала" також роздавав гроші місцевим мешканцям та фанатам, які прийшли його зустріти.