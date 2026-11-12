rbc.ua
UA | RU
Четвер, 12 листопада 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Зимові види | Інше |
Головна Футбол Прийшли за автографами, а отримали значно більше: зірка "Реала" зворушив фанатів у збірній
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 12 листопада 2026 · 21:59

Прийшли за автографами, а отримали значно більше: зірка "Реала" зворушив фанатів у збірній

Вінгер збірної Кот-д'Івуару Ян Діоманде приємно здивував юних фанатів біля бази команди
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Прийшли за автографами, а отримали значно більше: зірка "Реала" зворушив фанатів у збірній
Ян Діоманде (фото: instagram.com/yandiomande)

19-річний вінгер мадридського "Реала" та національної збірної Кот-д'Івуару Ян Діоманде підкорив соцмережі людяним жестом на батьківщині. Під час підготовки команди до важливого матчу відбору на Кубок африканських націй футболіст вирішив не обмежуватися звичними фото з уболівальниками.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Sudanalytics.

Несподівані подарунки біля тренувальної бази

Подія сталася напередодні поєдинку збірної Кот-д'Івуару проти команди Гамбії у кваліфікації до КАН. Перебуваючи в таборі національної команди, гравець "вершкових" помітив групу дітей, які зібралися біля паркану бази, щоб підтримати своїх кумирів та поспостерігати за тренуванням.

Футболіст особисто підійшов до юних фанатів, проте замість звичної роздачі автографів почав ділитися з ними готівкою та їжею. За словами одного з присутніх хлопців, він отримав від зіркового співвітчизника 10 000 франків КФА (близько 15 євро), а також кошик із фруктами. Відповідне відео з емоційною реакцією щасливих дітей миттєво розлетілося соціальними мережами.

Не перша акція від гравця "Реала"

Для 19-річного івуарійця така благодійність на батьківщині вже стає доброю традицією. Зокрема, у липні цього року вболівальники помітили Яна Діоманде в аеропорту Абіджана, де молодий гравець "Реала" також роздавав гроші місцевим мешканцям та фанатам, які прийшли його зустріти.

Раніше колишній нападник збірної Бразилії Адріано шокував своїм зовнішнім виглядом на вірусному відео, але водночас вразив майстерним володінням м'ячем.

Теги: Футбол Реал
Головні матчі
Ліга націй 12 листопада 21:45
Італія - : - Франція
Ліга націй 12 листопада 21:45
Чехія - : - Іспанія
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Італія – Франція: де і коли дивитися центральне протистояння дня у Лізі націй Італія – Франція: де і коли дивитися центральне протистояння дня у Лізі націй Впевнений реванш: "Харківські Соколи" та "Рівне" видали яскраву дуель у Суперлізі Впевнений реванш: "Харківські Соколи" та "Рівне" видали яскраву дуель у Суперлізі Влучили у "золото": збірна України на ЧС зі стрільби сенсаційно залишила позаду грандів Влучили у "золото": збірна України на ЧС зі стрільби сенсаційно залишила позаду грандів
Точки зору
Сергій Лук'яненко
Останній танець Усика: чому бій із Бенавідесом одночасно лякає та захоплює Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор
Данило Вереітін
Шалений регрес: чому "Динамо" перестало бути топ-клубом в Україні Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Андрій Столярчук
"50 на 50": чому в матчі "Ліверпуль" – "Арсенал" немає фаворита Андрій Столярчук Спортивний коментатор, журналіст
Максим Гайовий
"Сан-Антоніо" за крок від титулу та шанс Михайлюка: чого чекати від нового сезону НБА Максим Гайовий Баскетбольний оглядач