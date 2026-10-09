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Бокс 09 октября 2026 · 11:40

Вместо Усика: Уайлдеру готовят бой со звездным соперником в шоу Фьюри – Джошуа

Американскому нокаутеру предложили противостояние с непобежденным австралийцем
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Вместо Усика: Уайлдеру готовят бой со звездным соперником в шоу Фьюри – Джошуа
Деонтей Уайлдер (фото: (фото: Getty Images)
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Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Деонтей Уайлдер может получить громкого соперника вместо Александра Усика. Американца рассматривают как потенциального оппонента чемпиона первого тяжелого веса Джея Опетаи для андеркарда вечера бокса Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на журналиста The Ring Майка Коппинджера.

Австралиец вместо Усика

По данным инсайдера, переговоры о возможном поединке Уайлдера с Усиком зашли в тупик. На этом фоне появился другой вариант для американского нокаутера – встреча с непобедимым австралийцем Джеем Опета.

Это сражение рассматривают для андеркарда шоу Фьюри – Джошуа, которое планируют провести 11 декабря в Кардиффе. В то же время, окончательной договоренности между сторонами пока нет, хотя переговоры по поединку продолжаются.

Уайлдер – бывший чемпион мира по версии WBC в сверхтяжелом весе. На его счету 45 побед, в том числе 43 нокаутом, четыре поражения и одна ничья. Несмотря на неопределенность со следующим соперником, его участие в вечере бокса Фьюри и Джошуа могло бы добавить еще одну громкую афишу.

Вместо Усика: Уайлдеру готовят бой со звездным соперником в шоу Фьюри – Джошуа

Дебют Опетаи в хевивейте

Опетая имеет рекорд 31 победа без поражений, из которых 24 – нокаутом. Австралиец является чемпионом крузервейта по версиям Zuffa и The Ring, а бой с Уайлдером может стать для него дебютом в сверхтяжелой категории.

Коппинджер считает такую встречу привлекательной возможностью для Опета получить громкое имя в своем послужном списке. В то же время Вайлдер остается опасным соперником благодаря своей ударной мощности, так что потенциальный переход австралийца к более тяжелому весу был бы серьезным испытанием.

Возможный поединок не должен помешать планам Опета на большой бой в мае с чемпионом крузервейта Дэвидом Бенавидесом.

В то же время, организаторы вечера Фьюри – Джошуа еще формируют андеркард: по имеющимся данным, компания SELA должна рассмотреть предложения от промоутеров Эдди Хирна, Фрэнка Уоррена и Спенсера Брауна, после чего список боев передадут руководителям Netflix для окончательного выбора.

Ранее Даниэль Дюбуа сделал прогноз на супербой Фьюри – Джошуа и намекнул на свой поединок с победителем.

Теги: Бокс Александр Усик Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри Энтони Джошуа
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