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Бокс 09 жовтня 2026 · 11:40

Замість Усика: Вайлдеру готують бій із зірковим суперником у шоу Ф'юрі – Джошуа

Американському нокаутеру запропонували протистояння з непереможеним австралійцем
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Замість Усика: Вайлдеру готують бій із зірковим суперником у шоу Ф'юрі – Джошуа
Деонтей Вайлдер (фото: (фото: Getty Images)
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Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер може отримати гучного суперника замість Олександра Усика. Американця розглядають як потенційного опонента чемпіона першої важкої ваги Джея Опетаї для андеркарду вечора боксу Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на журналіста The Ring Майка Коппінджера.

Австралієць замість Усика

За даними інсайдера, переговори щодо можливого поєдинку Вайлдера з Усиком наразі зайшли в глухий кут. На цьому тлі з'явився інший варіант для американського нокаутера – зустріч із непереможним австралійцем Джеєм Опетаєю.

Цей бій розглядають для андеркарду шоу Ф'юрі – Джошуа, яке планують провести 11 грудня в Кардіффі. Водночас остаточної домовленості між сторонами поки немає, хоча переговори щодо поєдинку тривають.

Вайлдер – колишній чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі. На його рахунку 45 перемог, зокрема 43 нокаутом, чотири поразки та одна нічия. Попри невизначеність із наступним суперником, його участь у вечорі боксу Ф'юрі та Джошуа могла б додати події ще одну гучну афішу.

Замість Усика: Вайлдеру готують бій із зірковим суперником у шоу Ф'юрі – Джошуа

Дебют Опетаї в хевівейті

Опетая має рекорд 31 перемога без поразок, з яких 24 – нокаутом. Австралієць є чемпіоном крузервейта за версіями Zuffa та The Ring, а бій із Вайлдером може стати для нього дебютом у надважкій категорії.

Коппінджер вважає таку зустріч привабливою можливістю для Опетаї отримати гучне ім'я у своєму послужному списку. Водночас Вайлдер залишається небезпечним суперником завдяки своїй ударній потужності, тож потенційний перехід австралійця до важчої ваги був би серйозним випробуванням.

Можливий поєдинок не повинен завадити планам Опетаї на великий бій у травні з чемпіоном крузервейта Девідом Бенавідесом.

Водночас організатори вечора Ф'юрі – Джошуа ще формують андеркард: за наявними даними, компанія SELA має розглянути пропозиції від промоутерів Едді Хірна, Френка Воррена та Спенсера Брауна, після чого список боїв передадуть керівникам Netflix для остаточного вибору.

Раніше Даніель Дюбуа зробив прогноз на супербій Ф'юрі – Джошуа та натякнув на власний поєдинок із переможцем.

Теги: Бокс Олександр Усик Деонтей Уайлдер Тайсон Ф'юрі Ентоні Джошуа
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