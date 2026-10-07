Дюбуа зробив прогноз на супербій Ф'юрі – Джошуа та натякнув на власний поєдинок із переможцем

Чемпіон світу WBO у надважкій вазі Даніель Дюбуа поділився думкою про один із найочікуваніших боїв у надважкій вазі. "Динаміт" також розповів, з ким хотів би зустрітися в рингу після свого найближчого поєдинку.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Sky Sports .

Прогноз Дюбуа

Поєдинок між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа запланований на 11 грудня на арені "Principality Stadium" у Кардіффі. На кону стоятиме вакантний пояс WBA Super.

Коментуючи майбутню битву, Дюбуа віддав перевагу "Циганському королю", хоча й підкреслив велич обох співвітчизників.

"Гадаю, переможе Ф'юрі. Сподіваюся, вони вийдуть на ринг і нарешті проведуть цей бій. Усі так довго говорили про цей поєдинок, що буде чудово побачити їх обох у рингу. Вони обидва – легенди британського боксу", – сказав чинний чемпіон WBO.

Нагадаємо, що у вересні 2024 року сам Дюбуа вже зустрічався з Джошуа в ринзі та ефектно нокаутував його у п'ятому раунді.

Можливий бій з Ф'юрі

Водночас "Динаміт" не приховує бажання провести поєдинок із Ф'юрі. Британець назвав таке протистояння боєм величезного масштабу та порівняв його з власною зустріччю з Джошуа.

При цьому чемпіон не поспішає говорити про наступний крок у кар'єрі. Спочатку йому належить провести черговий захист титулу.

На Дюбуа чекає реванш

Наступний бій Дюбуа проведе вже 17 жовтня. Суперником британця стане Фабіо Вордлі, якого він зупинив у травні та відібрав титул WBO.

Майбутня зустріч стане реваншем між боксерами. Після неї Дюбуа розраховує на нові великі поєдинки, серед потенційних суперників якого може опинитися і переможець бою Ф'юрі – Джошуа.