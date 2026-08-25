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Бокс 25 августа 2026 · 13:43

С верой в победу: Хргович сравнил бой против Итаумы с войной

Хорватский тяжеловес рассказал о возможном финале карьеры в случае поражения
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
С верой в победу: Хргович сравнил бой против Итаумы с войной
Хргович чувствует себя в лучшей форме за карьеру (Фото: filip_hrgovic, Instagram)

Хорватский супертяжеловес Филипп Хргович высказался по поводу предстоящего поединка против перспективного и непобежденного британца Мозеса Итаумы. Опытный боксер отметил, что мировое боксерское сообщество считает его аутсайдером, однако он сам убежден в собственной победе.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на издание Ring Magazine.

Психологическое преимущество и статус аутсайдера

34-летний хорватский боксер признался, что статус андердога только снимает с него излишнее давление. По словам Хрговича, от него не ждут сенсаций, что дает ему свободу действий в ринге.

"Если я проиграю, весь мир и так уже списал меня со счетов. Все ожидают, что он победит, поэтому мне особенно нечего терять. Мне 34 года, я вхожу в пятерку лучших в мире и сейчас провожу один из самых больших боев в дивизионе. Я горжусь собой и верю, что победил этого".

Спортсмен также откровенно добавил, что поражение может стать четким сигналом к завершению профессиональной карьеры, хотя сейчас он чувствует себя в своей лучшей кондиции за все 20 лет в боксе.

Опыт против молодости: бой на O2 Arena

Хргович обратил внимание на свой длительный путь в строгом боксерском бизнесе и подчеркнул, что его закалили годы тяжелых испытаний.

"Это тяжелый вид спорта. Многие люди теряются из-за промоутеров, менеджеров, контрактов и жесткости этого вида. Это даже не спорт. Это как война. Как битва. Я через все это прошел и все еще нахожусь в прекрасной позиции", - подытожил хорват.

Поединок между Филиппом Хрговичем и Мозесом Итаумой состоится 29 августа на арене O2 Arena в Лондоне.

Карьера Хрговича

Хорват начал выступления в профессиональном боксе в 2017 году. Спустя почти девять лет в его активе 21 бой, в которых он одержал 20 побед (15 нокаутом).

В 2018-м году Хргович стал обладателем чемпионского пояса WBC, а в 2020-м - еще и пояса IBF International. В 2024-м году Филипп уступил Даниэлю Дюбуа, потерпев первое поражение в профе.

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