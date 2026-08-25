З вірою в перемогу: Хрговіч порівняв бій проти Ітауми з війною

Хорватський суперважковаговик Філіп Хргович висловився щодо майбутнього поєдинку проти перспективного та непереможеного британця Мозеса Ітауми. Досвідчений боксер зазначив, що світова боксерська спільнота вважає його аутсайдером, проте сам він переконаний у власній перемозі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на видання Ring Magazine .

Психологічна перевага та статус аутсайдера

34-річний хорватський боксер зізнався, що статус андердога лише знімає з нього зайвий тиск. За словами Хрговича, від нього не чекають сенсацій, що дає йому свободу дій у рингу.

"Якщо я програю, весь світ і так уже списав мене з рахунків. Усі очікують, що він переможе, тому мені особливо нічого втрачати. Мені 34 роки, я вхожу до п'ятірки найкращих у світі та зараз проводжу один із найбільших боїв у дивізіоні. Я пишаюся собою і вірю, що переможу цього хлопця", - підкреслив Хргович.

Спортсмен також відверто додав, що поразка може стати чітким сигналом до завершення професійної кар'єри, хоча зараз він почувається у своїй найкращій кондиції за усі 20 років у боксі.

Досвід проти молодості: бій на O2 Arena

Хргович звернув увагу на свій тривалий шлях у суворому боксерському бізнесі та наголосив, що його загартували роки важких випробувань.

"Це важкий вид спорту. Багато людей губляться через промоутерів, менеджери, контракти та жорсткість цього виду. Це навіть не спорт. Це як війна. Як битва. Я через усе це пройшов і все ще перебуваю в чудовій позиції", - підсумував хорват.

Поєдинок між Філіпом Хрговичем та Мозесом Ітаумою відбудеться 29 серпня на арені "O2 Arena" в Лондоні.

Кар'єра Хрговича

Хорват розпочав виступи у професійному боксі в 2017 році. За майже дев'ять років в його активі 21 бій, в яких він здобув 20 перемог (15 нокаутом).

В 2018-му році Хргович став власником чемпіонського пояса WBC, а в 2020-му році - ще й пояса IBF International. В 2024-му році Філіп поступився Даніелю Дюбуа, зазнавши першої поразки в профі.