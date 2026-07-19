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Бокс 19 июля 2026 · 14:34

Усик рассекретил планы Ломаченко на завершение карьеры в боксе

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе рассказал, что его соотечественник уже начал тренировочный лагерь
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Усик рассекретил планы Ломаченко на завершение карьеры в боксе
Усик подтвердил возвращение друга в ринг (Фото: usykaa, Instagram)

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе подтвердил, что Василий Ломаченко планирует возвращение на ринг. Усик заявил, что его коллега уже активно готовится к своему камбэку.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на интервью Александра Усика YouTube-каналу FightHype.

Во время разговора журналист спросил Александра Усика, что он думает о возвращении Ломаченко в ринг? И имеет ли он для своего давнего друга какой-нибудь профессиональный совет.

"Нет, советов нет. Я очень хорошо знаю Василия. Он сейчас находится в тренировочном лагере", - коротко ответил экс-чемпион мира в сверхтяжелом весе.

Таким образом, наконец стало известно, что Василий Ломаченко уже начал подготовку – причем официальное подтверждение поступило из ближайшего окружения спортсмена.

Поздний этап карьеры Ломаченко

Свой последний официальный поединок Василий Ломаченко провел в мае 2024-го года. Тогда украинец уверенно победил австралийца Джорджа Камбососа, завоевав вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе.

Однако уже летом следующего, 2025-го года, титулованный боксер ошеломил фанатов неожиданным заявлением. Из-за хронических проблем со спиной и длительной карьеры он объявил об окончательном завершении профессиональных выступлений.

Впрочем, жажда больших боев и успешная реабилитация, похоже, заставили экс-чемпиона пересмотреть это решение и снова начать тяжелую работу на тренировках.

Ранее мы сообщали, что соперником Ломаченко станет звездный Джервонта Дэвис.

Теги: Василий Ломаченко Александр Усик Бокс
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