"Усик готов": Фьюри раскрыл детали третьего боя с украинцем и назвал дату и место

Ф'юри рассказал о третьем бое с Усиком

Британский супертяжеловес не скрывает своих амбиций окончательно закрыть противостояние с украинцем. Напомним, что первые два боя завершились в пользу Усика - в мае 2024 года украинец победил раздельным решением судей, а в декабре того же года закрепил успех единогласным вердиктом. Теперь Ф'юри стремится к реваншу и говорит, что уже обсуждал это с Усиком.

По словам британца, третий поединок может состояться уже в первом квартале 2027 года на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

"Для разминки я хочу разбить вдребезги этого бездомного Джошуа, а затем устроить трилогию с "кроликом" Усиком. Я обсуждал это с Алексом, и он готов драться в следующем году - в первом квартале. Поединок с Джошуа в Кардиффе, а затем с Усиком в Madison Square Garden - это стало бы вишенкой на торте моей долгой и блестящей карьеры", - заявил Ф'юри.

Сначала бой с Джошуа

Однако прежде чем думать о третьей встрече с Усиком, Тайсону необходимо пройти другого принципиального соперника. Уже 11 декабря на арене Principality Stadium в британском Кардиффе состоится долгожданный бой Ф'юри против Энтони Джошуа. На кону этого противостояния будет чемпионский титул WBA Super в супертяжелом весе.

В то же время сам Александр Усик планирует провести свой следующий поединок против американского панчера Деонтея Уайлдера в марте 2027 года в США, однако официального подтверждения этого боя пока не было.