"Усик готовий": Ф'юрі розкрив деталі третього бою з українцем і назвав дату та місце

Ф'юрі розповів про третій бій з Усиком

Британський суперважковаговик не приховує своїх амбіцій остаточно закрити протистояння з українцем. Нагадаємо, що перші два бої завершилися на користь Усика – у травні 2024 року українець переміг розділеним рішенням суддів, а в грудні того ж року закріпив успіх одностайним вердиктом. Тепер Ф'юрі прагне реваншу і каже, що вже обговорював це з Усиком.

За словами британця, третій поєдинок може відбутися вже у першому кварталі 2027 року на легендарній арені Madison Square Garden у Нью-Йорку.

"Для розминки я хочу розбити на друзки цього безхатька Джошуа, а потім влаштувати трилогію з "кроликом" Усиком. Я обговорював це з Алексом, і він готовий побитися наступного року – у першому кварталі. Поєдинок з Джошуа в Кардіффі, а потім з Усиком у Madison Square Garden – це стало б вишенькою на торті моєї довгої та блискучої кар'єри", - заявив Ф'юрі.

Спочатку бій з Джошуа

Проте перш ніж думати про третю зустріч з Усиком, Тайсону необхідно пройти іншого принципового суперника. Вже 11 грудня на арені Principality Stadium у британському Кардіффі відбудеться довгоочікуваний бій Ф'юрі проти Ентоні Джошуа. На кону цього протистояння стоятиме чемпіонський титул WBA Super у надважкій вазі.

Водночас сам Олександр Усик планує провести свій наступний поєдинок проти американського панчера Деонтея Вайлдера у березні 2027 року в США, проте офіційного підтвердження цього бою поки не було.