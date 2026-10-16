Сенсационная замена в шоу Фьюри – Джошуа: Верховен выйдет вместо одного из участников

В масштабном вечере бокса в Кардиффе произошла неожиданная ротация. Знаменитый кикбоксер Рико Верховен, ранее давший тяжелое сражение Александру Усику, заменит одного из участников и выйдет на ринг против бывшего чемпиона мира.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Boxing Scene.
Состав участников грандиозного боксерского шоу в Уэльсе претерпел существенные изменения. Первоначально организаторы планировали бой между бывшим обладателем пояса WBC Деонтеем Уайлдером и австралийцем Джеем Опетаей . Однако переговоры между сторонами сорвались, что заставило промоутеров срочно искать звездную замену.
Спасателем ситуации стал 37-летний нидерландский гигант Рико Верховен. В комментарии СМИ многократный чемпион по кикбоксингу подтвердил, что уже принял официальное предложение выйти против американского нокаутера.
"Мы получили предложение на вечер бокса 11 декабря. Официально подтвердить свое участие я пока не могу, но уверяю: мне предложили бой с Деонтеем Уайлдером, и я сказал да", - отметил Верховен.
Первоначально Верховена рассматривали как потенциального оппонента для нового чемпиона IBF Филиппа Хрговича, однако тот обязан провести защиту против Франка Санчеса. Благодаря этому именно вариант с поединком против Уайлдера стал приоритетным.
Верховен уже успел совершить громкую сенсацию на боксерском ринге. В мае 2026 г. во время поединка в Египте нидерландец устроил настоящую проверку для гегемона сверхтяжелого веса Александра Усика. Украинский чемпион лишь в 11-м раунде сумел склонить чашу весов в свою пользу и остановить соперника.
Ключевые факты о предстоящем боксерском вечере:
Для 40-летнего Уайлдера сражение с фактурным и опасным нидерландцем станет очередным испытанием в попытке вернуться в элиту хевивейта.
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