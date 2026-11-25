Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Агит Кабаел (27-0, 19 КО) высказался о сорванном поединке с Александром Усиком (25-0, 16 КО). Немецкий боксер заявил, что во время личной встречи увидел отсутствие интереса Усика к их противостоянию.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на издание Boxingscene .

Кабаел не увидел интереса Усика в поединке

В интервью Агит Кабаел рассказал, что бой с Александром Усиком был его мечтой, ведь он хотел получить возможность встретиться с чемпионом мира. В то же время, немец отметил, что уважает украинца и считает его одним из самых выдающихся представителей сверхтяжелого веса в истории бокса.

По мнению Кабаела, причиной того, что поединок так и не состоялся, могла стать недостаточная заинтересованность Усика в этом противостоянии. В частности, он предположил, что его имя могло быть недостаточно привлекательным для украинского чемпиона.

"Я был в ринге и посмотрел ему в глаза. И увидел, что он не заинтересован в бою со мной", – заявил немец.

Немец не считает себя "криптонитом" украинца

Кабаел также прокомментировал разговоры о том, что якобы имеет стилистические преимущества над Усиком. По словам боксера, некоторые люди считают его "криптонитом" украинца и советуют в возможном поединке сосредоточиться на ударах по корпусу.

Однако сам Агит не стал поддерживать такие предположения, подчеркнув, что у него нет никаких личных претензий к Усику и желает ему успехов.

"Это же спорт. Желаю ему всего лучшего. У меня нет к нему никаких личных претензий", - добавил Кабаел.

Усик освободил чемпионские пояса

Напомним, что Агит Кабаел ранее владел титулом временного чемпиона WBC и был официальным претендентом на полноценный пояс, которым владел Александр Усик.

Однако украинский боксер впоследствии отказался от всех своих чемпионских титулов, оставив вакантными.