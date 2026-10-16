Дюбуа против Вордли: результаты взвешивания перед боем удивили разницей (видео)

В Лондоне состоялась официальная процедура взвешивания перед долгожданным поединком-реваншем в тяжелом весе. Действующий чемпион мира по версии WBO Даниэль Дюбуа и бывший обладатель титула Фабио Уордли зафиксировали свои боевые показатели.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Queensberry Promotions .

Неожиданные результаты взвешивания

В преддверии повторной дуэли на лондонской арене "O2" оба соперника показали большие цифры на весах, чем перед их первым противостоянием. По итогам взвешивания действующий чемпион оказался тяжелее претендента почти на 2,6 кг.

Результаты официального взвешивания:

Даниэль Дюбуа – 115,17 кг (против 114,2 кг перед первым боем).

– 115,17 кг (против 114,2 кг перед первым боем). Фабио Вордли – 112,63 кг (против 109,8 кг в первой встрече).

Оба британских тяжеловеса подошли к реваншу в максимальной физической форме, прибавив в мышечной массе.

После церемонии взвешивания состоялась традиционная битва взглядов боксеров.

ONE DAY OUT



Daniel Dubois & Fabio Wardley come face-to-face for the final time before their mouthwatering clash tomorrow night #DuboisWardley2 Tomorrow The O2, London DAZN pic.twitter.com/OyWwq8K5RB — Queensberry Promotions (@Queensberry) October 16, 2026

Драматическая история первого боя

Предстоящий реванш, который состоится в субботу, 17 октября, станет продолжением майского триллера . Первая встреча боксеров в Манчестере отметилась невероятным драматизмом:

Дюбуа дважды оказывался на настиле ринга – в первом и третьем раундах.

Действующий чемпион смог перехватить инициативу и возобновить контроль над боем.

В 11-м раунде Дюбуа нанес сокрушительную серию и остановил Вордли техническим нокаутом, отобрав у него титул WBO.

Повторное сражение между двумя британскими тяжеловесами станет одним из главных боксерских событий осени в сверхтяжелом дивизионе.