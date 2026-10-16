Дюбуа против Вордли: результаты взвешивания перед боем удивили разницей (видео)

В Лондоне состоялась официальная процедура взвешивания перед долгожданным поединком-реваншем в тяжелом весе. Действующий чемпион мира по версии WBO Даниэль Дюбуа и бывший обладатель титула Фабио Уордли зафиксировали свои боевые показатели.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Queensberry Promotions.
В преддверии повторной дуэли на лондонской арене "O2" оба соперника показали большие цифры на весах, чем перед их первым противостоянием. По итогам взвешивания действующий чемпион оказался тяжелее претендента почти на 2,6 кг.
Результаты официального взвешивания:
Оба британских тяжеловеса подошли к реваншу в максимальной физической форме, прибавив в мышечной массе.
После церемонии взвешивания состоялась традиционная битва взглядов боксеров.
ONE DAY OUT— Queensberry Promotions (@Queensberry) October 16, 2026
Daniel Dubois & Fabio Wardley come face-to-face for the final time before their mouthwatering clash tomorrow night #DuboisWardley2 Tomorrow The O2, London DAZN pic.twitter.com/OyWwq8K5RB
Предстоящий реванш, который состоится в субботу, 17 октября, станет продолжением майского триллера . Первая встреча боксеров в Манчестере отметилась невероятным драматизмом:
Повторное сражение между двумя британскими тяжеловесами станет одним из главных боксерских событий осени в сверхтяжелом дивизионе.
Ранее стало известно, что Верховен выйдет вместо одного из участников в шоу Фьюри – Джошуа.