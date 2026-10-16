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Бокс 16 октября 2026 · 21:44

Дюбуа против Вордли: результаты взвешивания перед боем удивили разницей (видео)

Действующий обладатель пояса WBO оказался существенно тяжелее своего соперника
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Дюбуа против Вордли: результаты взвешивания перед боем удивили разницей (видео)
Даниэль Дюбуа и Фабио Вордли (фото: x.com/Queensberry)
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В Лондоне состоялась официальная процедура взвешивания перед долгожданным поединком-реваншем в тяжелом весе. Действующий чемпион мира по версии WBO Даниэль Дюбуа и бывший обладатель титула Фабио Уордли зафиксировали свои боевые показатели.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Queensberry Promotions.

Неожиданные результаты взвешивания

В преддверии повторной дуэли на лондонской арене "O2" оба соперника показали большие цифры на весах, чем перед их первым противостоянием. По итогам взвешивания действующий чемпион оказался тяжелее претендента почти на 2,6 кг.

Результаты официального взвешивания:

  • Даниэль Дюбуа – 115,17 кг (против 114,2 кг перед первым боем).
  • Фабио Вордли – 112,63 кг (против 109,8 кг в первой встрече).

Оба британских тяжеловеса подошли к реваншу в максимальной физической форме, прибавив в мышечной массе.

После церемонии взвешивания состоялась традиционная битва взглядов боксеров.

Драматическая история первого боя

Предстоящий реванш, который состоится в субботу, 17 октября, станет продолжением майского триллера . Первая встреча боксеров в Манчестере отметилась невероятным драматизмом:

  • Дюбуа дважды оказывался на настиле ринга – в первом и третьем раундах.
  • Действующий чемпион смог перехватить инициативу и возобновить контроль над боем.
  • В 11-м раунде Дюбуа нанес сокрушительную серию и остановил Вордли техническим нокаутом, отобрав у него титул WBO.

Повторное сражение между двумя британскими тяжеловесами станет одним из главных боксерских событий осени в сверхтяжелом дивизионе.

Ранее стало известно, что Верховен выйдет вместо одного из участников в шоу Фьюри – Джошуа.

Теги: Бокс
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