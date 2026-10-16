Дюбуа проти Вордлі: результати зважування перед боєм здивували різницею (відео)

У Лондоні відбулася офіційна процедура зважування перед довгоочікуваним поєдинком-реваншем у надважкій вазі. Чинний чемпіон світу за версією WBO Даніель Дюбуа та колишній володар титулу Фабіо Вордлі зафіксували свої бойові показники.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Queensberry Promotions .

Несподівані результати зважування

Напередодні повторної дуелі на лондонській арені "O2" обидва суперники показали більші цифри на вагах, ніж перед їхнім першим протистоянням. За підсумками зважування чинний чемпіон виявився важчим за претендента майже на 2,6 кг.

Результати офіційного зважування:

Даніель Дюбуа – 115,17 кг (проти 114,2 кг перед першим боєм).

– 115,17 кг (проти 114,2 кг перед першим боєм). Фабіо Вордлі – 112,63 кг (проти 109,8 кг у першій зустрічі).

Обидва британські важковаговики підійшли до реваншу у максимальній фізичній формі, додавши у м'язовій масі.

Після церемонії зважування відбулася традиційна битва поглядів боксерів.

ONE DAY OUT



Daniel Dubois & Fabio Wardley come face-to-face for the final time before their mouthwatering clash tomorrow night #DuboisWardley2 Tomorrow The O2, London DAZN pic.twitter.com/OyWwq8K5RB — Queensberry Promotions (@Queensberry) October 16, 2026

Драматична історія першого бою

Майбутній реванш, який відбудеться в суботу, 17 жовтня, стане продовженням травневого трилера. Перша зустріч боксерів у Манчестері відзначилася неймовірним драматизмом:

Дюбуа двічі опинявся на настилі рингу – у першому та третьому раундах.

Чинний чемпіон зміг перехопити ініціативу та відновити контроль над боєм.

У 11-му раунді Дюбуа завдав нищівної серії та зупинив Вордлі технічним нокаутом, відібравши у нього титул WBO.

Повторний бій між двома британськими важковаговиками стане однією з головних боксерських подій осені у надважкому дивізіоні.