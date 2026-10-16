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Бокс 16 жовтня 2026 · 21:44

Дюбуа проти Вордлі: результати зважування перед боєм здивували різницею (відео)

Чинний володар поясу WBO виявився суттєво важчим за свого суперника
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Дюбуа проти Вордлі: результати зважування перед боєм здивували різницею (відео)
Даніель Дюбуа та Фабіо Вордлі (фото: x.com/Queensberry)
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У Лондоні відбулася офіційна процедура зважування перед довгоочікуваним поєдинком-реваншем у надважкій вазі. Чинний чемпіон світу за версією WBO Даніель Дюбуа та колишній володар титулу Фабіо Вордлі зафіксували свої бойові показники.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Queensberry Promotions.

Несподівані результати зважування

Напередодні повторної дуелі на лондонській арені "O2" обидва суперники показали більші цифри на вагах, ніж перед їхнім першим протистоянням. За підсумками зважування чинний чемпіон виявився важчим за претендента майже на 2,6 кг.

Результати офіційного зважування:

  • Даніель Дюбуа – 115,17 кг (проти 114,2 кг перед першим боєм).
  • Фабіо Вордлі – 112,63 кг (проти 109,8 кг у першій зустрічі).

Обидва британські важковаговики підійшли до реваншу у максимальній фізичній формі, додавши у м'язовій масі.

Після церемонії зважування відбулася традиційна битва поглядів боксерів.

Драматична історія першого бою

Майбутній реванш, який відбудеться в суботу, 17 жовтня, стане продовженням травневого трилера. Перша зустріч боксерів у Манчестері відзначилася неймовірним драматизмом:

  • Дюбуа двічі опинявся на настилі рингу – у першому та третьому раундах.
  • Чинний чемпіон зміг перехопити ініціативу та відновити контроль над боєм.
  • У 11-му раунді Дюбуа завдав нищівної серії та зупинив Вордлі технічним нокаутом, відібравши у нього титул WBO.

Повторний бій між двома британськими важковаговиками стане однією з головних боксерських подій осені у надважкому дивізіоні.

Раніше стало відомо, що Верховен вийде замість одного з учасників у шоу Ф'юрі – Джошуа.

Теги: Бокс
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