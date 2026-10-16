Дюбуа проти Вордлі: результати зважування перед боєм здивували різницею (відео)

У Лондоні відбулася офіційна процедура зважування перед довгоочікуваним поєдинком-реваншем у надважкій вазі. Чинний чемпіон світу за версією WBO Даніель Дюбуа та колишній володар титулу Фабіо Вордлі зафіксували свої бойові показники.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Queensberry Promotions.
Напередодні повторної дуелі на лондонській арені "O2" обидва суперники показали більші цифри на вагах, ніж перед їхнім першим протистоянням. За підсумками зважування чинний чемпіон виявився важчим за претендента майже на 2,6 кг.
Результати офіційного зважування:
Обидва британські важковаговики підійшли до реваншу у максимальній фізичній формі, додавши у м'язовій масі.
Після церемонії зважування відбулася традиційна битва поглядів боксерів.
ONE DAY OUT— Queensberry Promotions (@Queensberry) October 16, 2026
Daniel Dubois & Fabio Wardley come face-to-face for the final time before their mouthwatering clash tomorrow night #DuboisWardley2 Tomorrow The O2, London DAZN pic.twitter.com/OyWwq8K5RB
Майбутній реванш, який відбудеться в суботу, 17 жовтня, стане продовженням травневого трилера. Перша зустріч боксерів у Манчестері відзначилася неймовірним драматизмом:
Повторний бій між двома британськими важковаговиками стане однією з головних боксерських подій осені у надважкому дивізіоні.
Раніше стало відомо, що Верховен вийде замість одного з учасників у шоу Ф'юрі – Джошуа.