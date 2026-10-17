Из-за рекордного спроса: организаторы боя Кабаела с Хисой решили расширить арену

На бой чемпиона WBC в тяжелом весе Агита Кабаела против непобедимого албанца Нельсона Хисы продали 42 500 билетов. Из-за высокого спроса организаторы увеличили количество зрительских мест.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на промоутерскую компанию Queensberry Promotions .

Аншлаг на бою

На поединок между немецким боксером Агитом Кабаэлом (27-0, 19 КО) и албанцем Нельсоном Хиссой (25-0, 23 КО) уже продали 42 500 билетов. Из-за значительного интереса болельщиков организаторы решили увеличить количество доступных мест на арене.

Билеты пользуются большим спросом с первых дней продаж. По информации организаторов, только в течение первых суток предпродажи, которая стартовала две недели назад, болельщики приобрели 25 тысяч билетов.

Бой состоится 28 ноября на Merkur Spiel-Arena в Дюссельдорфе, Германия.

Кабаел проведет первую защиту титула WBC

Для Кабаэла этот поединок станет первой защитой полноценного чемпионского пояса WBC в сверхтяжелом весе.

В июне немец получил статус полноценного чемпиона после того, как Александр Усик уволил титулы. До этого Кабаел владел поясом временного чемпиона.

Оба боксера подходят к встрече без поражений в профессиональной карьере