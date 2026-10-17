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Бокс 17 жовтня 2026 · 15:50

Через рекордний попит: організатори бою Кабаєла з Хісою вирішили розширити арену

Поєдинок у Дюссельдорфі стане першим захистом титулу WBC для німецького чемпіона
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Через рекордний попит: організатори бою Кабаєла з Хісою вирішили розширити арену
Кабаєл та Хіса піл час пресконференції (Фото: queensberrypromotions, Instagram)
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На бій чемпіона WBC у надважкій вазі Агіта Кабаєла проти непереможного албанця Нельсона Хіси продали 42 500 квитків. Через високий попит організатори збільшили кількість місць для глядачів.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на промоутерську компанію Queensberry Promotions.

Аншлаг на бою

На поєдинок між німецьким боксером Агітом Кабаєлом (27-0, 19 КО) та албанцем Нельсоном Хісою (25-0, 23 КО) уже продали 42 500 квитків. Через значний інтерес уболівальників організатори вирішили збільшити кількість доступних місць на арені.

Квитки користуються великим попитом із перших днів продажу. За інформацією організаторів, лише протягом першої доби передпродажу, який стартував два тижні тому, вболівальники придбали 25 тисяч квитків.

Бій відбудеться 28 листопада на Merkur Spiel-Arena в Дюссельдорфі, Німеччина.

Кабаєл проведе перший захист титулу WBC

Для Кабаєла цей поєдинок стане першим захистом повноцінного чемпіонського поясу WBC у надважкій вазі.

У червні німець отримав статус повноцінного чемпіона після того, як Олександр Усик звільнив титули. До цього Кабаєл володів поясом тимчасового чемпіона.

Обидва боксери підходять до зустрічі без поразок у професійній кар’єрі

Раніше ми розповідали, що Кабаєл пояснив, чому так і не отримав бій з Усиком.

Теги: Бокс
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