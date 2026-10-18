Сенсационное поражение "Днепра" и разгром "Мавп" от "Харьковских Соколов": результаты Суперлиги

В воскресенье, 18 октября, в украинской баскетбольной Суперлиге прошли четыре матча третьего тура. Главной неожиданностью стало поражение действующего чемпиона "Днепра" от "Ровно", тогда как "Харьковские Соколы", "Запорожье" и "Киев-Баскет" одержали убедительные победы.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на ФБУ

"Харьковские Соколы" разгромили "Черкасских Мавпы"

Харьковчане добились второй победы подряд, не оставив сопернику никаких шансов в Киеве.

После первой четверти "Соколы" вели со счетом 22:15, а к большому перерыву увеличили преимущество до 23 очков.

Решающей стала третья десятиминутка, которую харьковская команда выиграла со счетом 32:9. Перед заключительной четвертью разница составляла уже 46 очков.

Самым результативным игроком встречи стал Соловьев, набравший 24 очка. Романица записал в актив 17 очков и 20 подборов, а Сушкин отдал 11 результативных передач.

"Харьковские Соколы" – "Черкасские Мавпы" – 105:57 (22:15, 30:14, 32:9, 21:19)

"Запорожье" совершило камбек в Луцке

"Волынь" удачно начала домашний поединок и выиграла первую четверть с преимуществом в десять очков - 24:14.

До большого перерыва лучане сохранили лидерство, однако после отдыха ситуация на площадке изменилась.

"Запорожье" выиграло третью четверть со счетом 20:10 и вышло вперед, а в заключительной десятиминутке окончательно сломило сопротивление хозяев - 22:6.

Команда Евгения Исакова одержала четвертую победу подряд, тогда как "Волынь" завершила домашний тур с двумя поражениями.

"Волынь" – "Запорожье" – 57:76 (24:14, 17:20, 10:20, 6:22)

"Ровно" нанесло первое поражение чемпиону

Одним из главных событий игрового дня стала домашняя победа "Ровно" над действующим чемпионом Украины "Днепром".

Хозяева выиграли стартовую четверть со счетом 28:23, а после большого перерыва сумели увеличить преимущество.

Ключевой стала третья десятиминутка, в которой ровенчане позволили сопернику набрать только 12 очков против собственных 22.

Лучшим в составе победителей стал Бенсон, оформивший мощный дабл-дабл из 24 очков и 17 подборов. У "Днепра" самым результативным был Тимофеенко - 22 очка.

Для действующих чемпионов это поражение стало первым в сезоне.

"Ровно" – "Днепр" – 86:69 (28:23, 14:16, 22:12, 22:18)

"Киев-Баскет" набрал сотню против "Нико-Баскета"

Столичная команда уверенно провела домашний матч против николаевского клуба.

"Киев-Баскет" захватил лидерство уже в первой четверти, которую выиграл со счетом 29:20 и сохранил преимущество до большого перерыва.

После отдыха киевляне продолжили наращивать отрыв, а в последней десятиминутке позволили сопернику набрать всего восемь очков.

Самым результативным игроком хозяев стал Кларди, набравший 22 очка и отдавший 10 передач. Мэй добавил 20 очков, 10 подборов и семь результативных передач.

В итоге "Киев-Баскет" одержал третью победу в сезоне.

"Киев-Баскет" – "Нико-Баскет" – 100:70 (29:20, 21:22, 28:20, 22:8)

Турнирная таблица Суперлиги

По итогам третьего тура лидером чемпионата стало "Запорожье", одержавшее пять побед в шести матчах. Команда поднялась на первое место после поражения действующего чемпиона "Днепра" от "Ровного".

На второе место вышел "Киев-Баскет", а "Харьковские Соколы" благодаря двум победам подряд улучшили свое положение.

В то же время "Нико-Баскет" и "Прикарпатье-Говерла" остаются без побед в сезоне.

Следующие матчи Суперлиги пройдут 23-25 октября.