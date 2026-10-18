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Баскетбол 18 жовтня 2026 · 21:04

Сенсаційна поразка "Дніпра" та розгром "Мавп" від "Харківських Соколів": результати Суперліги

Чинний чемпіон зазнав першої поразки, а три інші матчі завершилися впевненими перемогами
Ігор Ільїн Ігор Ільїн Редактор новин відділу «Спорт»
Сенсаційна поразка "Дніпра" та розгром "Мавп" від "Харківських Соколів": результати Суперліги
Перша поразка "Дніпра" (фото: ФБУ)
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У неділю, 18 жовтня, в українській баскетбольній Суперлізі відбулися чотири матчі третього туру. Головною несподіванкою стала поразка чинного чемпіона "Дніпра" від "Рівного", тоді як "Харківські Соколи", "Запоріжжя" та "Київ-Баскет" здобули переконливі перемоги.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на ФБУ

"Харківські Соколи" розгромили "Черкаських Мавп"

Харків'яни здобули другу перемогу поспіль, не залишивши супернику жодних шансів у Києві.

Після першої чверті "Соколи" вели з рахунком 22:15, а до великої перерви збільшили перевагу до 23 очок.

Вирішальною стала третя десятихвилинка, яку харківська команда виграла з рахунком 32:9. Перед заключною чвертю різниця становила вже 46 очок.

Найрезультативнішим гравцем зустрічі став Соловйов, який набрав 24 очки. Романиця записав до активу 17 очок і 20 підбирань, а Сушкін віддав 11 результативних передач.

"Харківські Соколи" – "Черкаські Мавпи" – 105:57 (22:15, 30:14, 32:9, 21:19)

"Запоріжжя" здійснило камбек у Луцьку

"Волинь" вдало розпочала домашній поєдинок і виграла першу чверть із перевагою в десять очок — 24:14.

До великої перерви лучани зберегли лідерство, однак після відпочинку ситуація на майданчику змінилася.

"Запоріжжя" виграло третю чверть з рахунком 20:10 та вийшло вперед, а в заключній десятихвилинці остаточно зламало опір господарів — 22:6.

Команда Євгена Ісакова здобула четверту перемогу поспіль, тоді як "Волинь" завершила домашній тур із двома поразками.

"Волинь" – "Запоріжжя" – 57:76 (24:14, 17:20, 10:20, 6:22)

"Рівне" завдало першої поразки чемпіону

Однією з головних подій ігрового дня стала домашня перемога "Рівного" над чинним чемпіоном України "Дніпром".

Господарі виграли стартову чверть із рахунком 28:23, а після великої перерви зуміли збільшити перевагу.

Ключовою стала третя десятихвилинка, у якій рівняни дозволили супернику набрати лише 12 очок проти власних 22.

Найкращим у складі переможців став Бенсон, який оформив потужний дабл-дабл із 24 очок та 17 підбирань. У "Дніпра" найрезультативнішим був Тимофеєнко — 22 очки.

Для чинних чемпіонів ця поразка стала першою в сезоні.

"Рівне" – "Дніпро" – 86:69 (28:23, 14:16, 22:12, 22:18)

"Київ-Баскет" набрав сотню проти "Ніко-Баскета"

Столична команда впевнено провела домашній матч проти миколаївського клубу.

"Київ-Баскет" захопив лідерство вже в першій чверті, яку виграв із рахунком 29:20, та зберіг перевагу до великої перерви.

Після відпочинку кияни продовжили нарощувати відрив, а в останній десятихвилинці дозволили супернику набрати лише вісім очок.

Найрезультативнішим гравцем господарів став Кларді, який набрав 22 очки та віддав 10 передач. Мей додав 20 очок, 10 підбирань і сім результативних передач.

У підсумку "Київ-Баскет" здобув третю перемогу в сезоні.

"Київ-Баскет" – "Ніко-Баскет" – 100:70 (29:20, 21:22, 28:20, 22:8)

Турнірна таблиця Суперліги

За підсумками третього туру лідером чемпіонату стало "Запоріжжя", яке здобуло п'ять перемог у шести матчах. Команда піднялася на перше місце після поразки чинного чемпіона "Дніпра" від "Рівного".

На другу сходинку вийшов "Київ-Баскет", а "Харківські Соколи" завдяки двом перемогам поспіль покращили своє становище.

Водночас "Ніко-Баскет" та "Прикарпаття-Говерла" залишаються без перемог у сезоні.

Наступні матчі Суперліги відбудуться 23–25 жовтня.

Нагадаємо попередні результати баскетбольної Суперліги

Головні матчі
УПЛ 18 жовтня 18:00
Карпати - : - Епіцентр
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