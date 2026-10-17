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Баскетбол 17 октября 2026 · 16:39

Первая победа "Харьковских Соколов" и драматический камбек "Днепра": результаты двух матчей Суперлиги

Харьковчане прервали серию поражений, а действующие чемпионы Украины вырвали победу в Луцке
Игорь Ильин Игорь Ильин Редактор новостей отдела «Спорт»
Первая победа "Харьковских Соколов" и драматический камбек "Днепра": результаты двух матчей Суперлиги
Матч "Волынь" – "Днепр" (фото: ФБУ)
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В субботу, 17 октября, в баскетбольной Суперлиге Украины прошли очередные матчи третьего тура. "Харьковские Соколы" одержали первую победу в сезоне, уверенно обыграв "Нико-Баскет", а "Днепр" совершил яркий камбек в противостоянии с "Волынью".

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на ФБУ.

Первая победа "Соколов"

Поединок в киевском Дворце спорта "Венето" начался в равной борьбе. Первую четверть команды завершили вничью, а во второй николаевцы даже имели преимущество восемь очков.

Однако харьковчане сумели перехватить инициативу и пошли на большой перерыв, опережая соперника на два балла – 37:35.

После отдыха "Соколы" постепенно увеличивали отрыв, а в заключительной десятиминутке окончательно сняли вопрос о победителе. Хозяева выиграли последнюю четверть со счётом 25:14.

Самым результативным в составе победителей стал Егор Сушкин, набравший 20 очков. Одним из главных героев встречи стал Дмитрий Клебан, оформивший дабл-дабл из 19 очков и 11 подборов. Еще 15 очков добавил Соловьев.

Таким образом, "Харьковские Соколы" прервали серию из трех поражений на старте сезона. "Нико-Баскет" проиграл второй раз подряд.

"Харьковские Соколы" – "Нико-Баскет" – 82:65 (19:19, 18:16, 20:16, 25:14)

"Днепр" отыграл 11 очков в Луцке

Не менее напряженным показался поединок между "Волынью" и действующим чемпионом Украины "Днепром".

Хозяева более уверенно начали встречу и выиграли первую четверть с преимуществом в восемь очков. Во второй десятиминутке днепряне отыграли отставание и вышли вперед перед большим перерывом – 36:35.

После отдыха "Волынь" снова перехватила инициативу. Благодаря рывку 10:2 лучане создали солидный отрыв и перед заключительной четвертью опережали соперника на 11 очков.

Однако "Днепр" сумел переломить ход встречи. Гости активизировались в нападении, постепенно сократили отставание и вырвали победу в напряженной концовке.

Главным героем в составе чемпионов стал Михаил Закурдаев, набравший 17 очков, совершивший шесть подборов и отдавший четыре результативных передачи. Еще 15 очков добавил Александр Сорочан.

В "Волыни" лучше проявил себя Тадж Твитт, который оформил дабл-дабл из 19 очков и 11 подборов.

Для Днепра эта победа стала третьей подряд в регулярном чемпионате.

"Волынь" – "Днепр" – 68:70 (21:13, 14:23, 23:11, 10:23)

Ранее "Говерла" и "Хмельницкий" определили победителя в овертайме.

Главные матчи
АПЛ 17 октября 14:30
Эвертон - : - Челси
АПЛ 17 октября 17:00
Брентфорд - : - Ливерпуль
УПЛ 17 октября 18:00
Шахтер - : - Колос
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