Перша перемога "Харківських Соколів" та драматичний камбек "Дніпра": результати двох матчів Суперліги

У суботу, 17 жовтня, у баскетбольній Суперлізі України відбулися чергові матчі третього туру. "Харківські Соколи" здобули першу перемогу в сезоні, впевнено перегравши "Ніко-Баскет", а "Дніпро" здійснив яскравий камбек у протистоянні з "Волинню".

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на ФБУ.

Перша перемога "Соколів"

Поєдинок у київському Палаці спорту "Венето" розпочався в рівній боротьбі. Першу чверть команди завершили внічию, а в другій миколаївці навіть мали перевагу у вісім очок.

Однак харків'яни зуміли перехопити ініціативу та пішли на велику перерву, випереджаючи суперника на два бали – 37:35.

Після відпочинку "Соколи" поступово збільшували відрив, а в заключній десятихвилинці остаточно зняли питання про переможця. Господарі виграли останню чверть із рахунком 25:14.

Найрезультативнішим у складі переможців став Єгор Сушкін, який набрав 20 очок. Одним із головних героїв зустрічі став Дмитро Клебан, який оформив дабл-дабл із 19 очок та 11 підбирань. Ще 15 очок додав Соловйов.

Таким чином, "Харківські Соколи" перервали серію з трьох поразок на старті сезону. Натомість "Ніко-Баскет" програв удруге поспіль.

"Харківські Соколи" – "Ніко-Баскет" – 82:65 (19:19, 18:16, 20:16, 25:14)

"Дніпро" відіграв 11 очок у Луцьку

Не менш напруженим видався поєдинок між "Волинню" та чинним чемпіоном України "Дніпром".

Господарі впевненіше розпочали зустріч і виграли першу чверть із перевагою у вісім очок. У другій десятихвилинці дніпряни відіграли відставання та вийшли вперед перед великою перервою – 36:35.

Після відпочинку "Волинь" знову перехопила ініціативу. Завдяки ривку 10:2 лучани створили солідний відрив і перед заключною чвертю випереджали суперника на 11 очок.

Проте "Дніпро" зумів переломити перебіг зустрічі. Гості активізувалися в нападі, поступово скоротили відставання та вирвали перемогу в напруженій кінцівці.

Головним героєм у складі чемпіонів став Михайло Закурдаєв, який набрав 17 очок, зробив шість підбирань та віддав чотири результативні передачі. Ще 15 очок додав Олександр Сорочан.

У "Волині" найкраще проявив себе Тадж Твітт, який оформив дабл-дабл із 19 очок та 11 підбирань.

Для "Дніпра" ця перемога стала третьою поспіль у регулярному чемпіонаті.

"Волинь" – "Дніпро" – 68:70 (21:13, 14:23, 23:11, 10:23)