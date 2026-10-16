Інтрига до фінальної сирени та рекорд: "Говерла" і "Хмельницький" визначили переможця в овертаймі

"Хмельницький" здобув драматичну виїзну перемогу над "Прикарпаттям-Говерлою" у стартовому матчі третього туру баскетбольної Суперліги. Долю зустрічі в Івано-Франківську вирішив овертайм, до якого господарі врятувалися на останній секунді основного часу.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результат поєдинку.
Зустріч в Івано-Франківську від самого початку проходила за переваги гостей. "Хмельницький" упевнено контролював хід гри, а перед заключною десятихвилинкою мав солідну перевагу у 13 очок – 61:48.
Проте господарі майданчика влаштували потужний камбек. "Прикарпаття-Говерла" розпочала четверту чверть із ривку 8:0, а за секунду до фінальної сирени Сергій Старцев точним проходом оформив нічию (73:73) та перевів гру в додаткову п'ятихвилинку.
У малорезультативному овертаймі вирішальними стали реалізовані штрафні кидки Лукмана Ланді за 24 секунди до кінця, які зафіксували підсумковий рахунок 81:79 на користь "Хмельницького".
Ця перемога стала для підопічних Ганни Шликової першою виїзною в елітному дивізіоні. Натомість "Прикарпаття-Говерла" зазнала третьої поразки поспіль і залишається без виграшів у сезоні.
Головним героєм зустрічі став легіонер "Хмельницького" Зак Лавдей. Американський баскетболіст видав феноменальний перформанс, повторивши історичний рекорд Суперліги:
У складі переможців також відзначився Дерік Ньютон (15 очок). Серед господарів найрезультативнішим гравцем поєдинку став Сергій Старцев, який записав до свого доробку 21 бал, а Павло Горобченко додав 17 очок.
Суперліга. Регулярний чемпіонат
"Прикарпаття-Говерла" – "Хмельницький" – 79:81 ОТ (13:19, 21:18, 14:24, 25:12, 6:8)
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