Деррик Роуз: самый молодой MVP и вечный №1 "Чикаго Буллз" – 7 фактов о легенде НБА

Деррик Роуз – один из самых ярких баскетболистов в НБА последних двух десятилетий. Он начал карьеру в Чикаго Буллз и отдал этой команде 8 лет своей профессиональной жизни. В 22 года Роуз стал самым молодым MVP в истории НБА, затем пережил тяжелые травмы и дождался главного признания от родного клуба.
В сезоне-2010/11 Деррик Роуз стал самым ценным игроком регулярного чемпионата НБА. На тот момент ему было всего 22 года и 191 день, и он все еще остается самым молодым MVP в истории лиги. Роуз провел феноменальный сезон, набирая в среднем 25 очков, 7,7 передачи и 4,1 подбора за матч. Он привел "Чикаго Буллз" к лучшему результату регулярного чемпионата – 62 победы.
Для Роуза выбор Чикаго Буллз под первым номером на драфте-2008 был особенным не только из-за статуса франшизы. Он родился и вырос в Чикаго, а баскетболистом стал в районе Инглвуд – одном из самых сложных районов города. "Буллз" получил право первого выбора на лотерее драфта и без колебаний забрали местного героя. Так началась история Роуза в команде, за которую он болел в детстве.
Еще до профессиональной карьеры Роуз стал одним из самых ярких баскетболистов студенческого чемпионата США. В сезоне 2007/08 он выступал за университет Мемфиса и дошел с командой до финала NCAA. "Тайгерс" проиграли "Канзасу" в финале только в овертайме, а Роуз набрал 18 очков. Уже через несколько месяцев его выбрали первым номером драфта НБА, а по итогам дебютного сезона он получил награду Rookie of the Year.
В апреле 2012 года, во время первого матча плей-офф против "Филадельфии", Роуз получил разрыв передней крестообразной связки левого колена. Ему было всего 23 года, и он только что провел свой третий сезон подряд на уровне суперзвезды. Из-за травмы Роуз пропустил весь следующий сезон и вернулся на площадку только в конце 2013 года. После этого он никогда не вернулся к той взрывной версии себя, которая принесла ему MVP.
31 октября 2018 Роуз выдал один из самых эмоциональных матчей своей карьеры. Играя за "Миннесота Тимбервулвз" против "Юты Джаз", он набрал 50 очков, установив личный рекорд результативности в НБА. После финальной сирены баскетболист не смог сдержать слез – слишком много пережитого стояло за этим выступлением. Для Роуза это было символическое возвращение на вершину после лет операций, реабилитаций и сомнений в его будущем.
В 2023 году Роуз подписал контракт с "Мемфис Гриззлис" – клубом, который был особенным для него еще со времен студенческого баскетбола. Именно в Мемфисе он провел свой единственный сезон в NCAA перед выходом в НБА. Через 15 лет после финала студенческого чемпионата Роуз вернулся в город уже как ветеран и бывший MVP. Там он и завершил свою 16-летнюю карьеру в НБА в 2024 году.
Несмотря на то, что карьеру Роуза сильно изменили травмы, в Чикаго его место в истории клуба осталось особенным. В январе 2026 года "Буллз" объявили о выводе из обращения его №1. Таким образом, Роуз стал лишь пятым баскетболистом в истории франшизы, номер которого получил такую честь. Для родившегося в Чикаго парня вырос там и стал первым номером драфта именно в составе "Буллз", это стало финальным символическим возвращением домой.