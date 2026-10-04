Деррік Роуз: наймолодший MVP і вічний №1 "Чикаго Буллз" – 7 фактів про легенду НБА

Деррік Роуз – один з найяскравіших баскетболістів в НБА останніх двох десятиліть. Він розпочав кар'єру у "Чикаго Буллз" і віддав цій команді 8 років свого професійного життя. У 22 роки Роуз став наймолодшим MVP в історії НБА, а потім пережив важкі травми та дочекався головного визнання від рідного клубу

Наймолодший MVP в історії НБА

У сезоні-2010/11 Деррік Роуз став найціннішим гравцем регулярного чемпіонату НБА. На той момент йому було лише 22 роки та 191 день, і він досі залишається наймолодшим MVP в історії ліги. Роуз провів феноменальний сезон, набираючи в середньому 25 очок, 7,7 передачі та 4,1 підбирання за матч. Він привів "Чикаго Буллз" до найкращого результату регулярного чемпіонату – 62 перемог.

Хлопець із Чикаго, який став першим номером драфту

Для Роуза вибір "Чикаго Буллз" під першим номером на драфті-2008 був особливим не лише через статус франшизи. Він народився і виріс у Чикаго, а баскетболістом став у районі Інглвуд – одному з найскладніших районів міста. "Буллз" отримали право першого вибору на лотереї драфту і без вагань забрали місцевого героя. Так розпочалася історія Роуза в команді, за яку він уболівав у дитинстві.

Він був зіркою ще до НБА

Ще до професійної кар'єри Роуз став одним із найяскравіших баскетболістів студентського чемпіонату США. У сезоні-2007/08 він виступав за університет Мемфіса та дійшов із командою до фіналу NCAA. "Тайгерс" програли "Канзасу" у фіналі лише в овертаймі, а Роуз набрав 18 очок. Вже через кілька місяців його обрали першим номером драфту НБА, а за підсумками дебютного сезону він отримав нагороду Rookie of the Year.

Одна травма змінила його кар'єру

У квітні 2012 року, під час першого матчу плей-оф проти "Філадельфії", Роуз отримав розрив передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна. Йому було лише 23 роки, і він щойно провів свій третій сезон поспіль на рівні суперзірки. Через травму Роуз пропустив увесь наступний сезон і повернувся на майданчик лише наприкінці 2013 року. Після цього він уже ніколи не повернувся до тієї вибухової версії себе, яка принесла йому MVP.

50 очок після років боротьби з травмами

31 жовтня 2018 року Роуз видав один із найемоційніших матчів своєї кар'єри. Граючи за "Міннесоту Тімбервулвз" проти "Юти Джаз", він набрав 50 очок, встановивши особистий рекорд результативності в НБА. Після фінальної сирени баскетболіст не зміг стримати сліз – надто багато пережитого стояло за цим виступом. Для Роуза це було символічне повернення на вершину після років операцій, реабілітацій та сумнівів щодо його майбутнього.

Він повернувся до Мемфіса через 15 років

У 2023 році Роуз підписав контракт із "Мемфіс Гріззліс" – клубом, який був особливим для нього ще з часів студентського баскетболу. Саме в Мемфісі він провів свій єдиний сезон у NCAA перед виходом у НБА. Через 15 років після того фіналу студентського чемпіонату Роуз повернувся до міста вже як ветеран і колишній MVP. Там він і завершив свою 16-річну кар'єру в НБА у 2024 році.

"Чикаго" підняв його №1 під стелю United Center

Попри те, що кар'єру Роуза сильно змінили травми, у Чикаго його місце в історії клубу залишилося особливим. У січні 2026 року "Буллз" оголосили про виведення з обігу його №1. Таким чином, Роуз став лише п'ятим баскетболістом в історії франшизи, чий номер отримав таку честь. Для хлопця, який народився в Чикаго, виріс там і став першим номером драфту саме в складі "Буллз", це стало фінальним символічним поверненням додому.