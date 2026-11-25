Троє російських лижників, які отримали нейтральний статус, візьмуть участь у першому етапі Кубка світу з лижних перегонів у фінській Руці. Це стало можливим попри посилення обмежень на в’їзд до Фінляндії для громадян Росії.
Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на Фінську лижну асоціацію.
Наталія Тєрєнтьєва, Дарія Нєпряєва та Савелій Коростельов візьмуть участь у першому етапі Кубка світу з лижних перегонів, який відбудеться у фінській Руці 27–29 листопада.
Раніше їхня участь у змаганнях опинилася під питанням через рішення уряду Фінляндії посилити обмеження на в’їзд до країни для російських спортсменів, зокрема й тих, хто виступає у нейтральному статусі.
Однак нові правила не поширюються на трьох зазначених лижників. Постанова стосується осіб, які в’їжджають до країни за візами для короткострокового перебування, тоді як Тєрєнтьєва, Нєпряєва та Коростельов перебувають у Фінляндії на інших правових підставах.
Водночас решта російських спортсменів, які попередньо зареєструвалися на змагання у Руці, відмовилися від участі.
Виконавча директорка фінської лижної федерації Марлеєна Валтасола наголосила, що організатори змагань повинні дотримуватися як вимог міжнародної федерації лижного спорту (FIS), так і законодавства країни-господаря.
"Як організатори змагань, ми маємо дотримуватися правил нашої міжнародної федерації FIS, а також обов’язкових до виконання рекомендацій Міжнародного спортивного арбітражного суду (CAS)", - заявила Валтасола.
Вона також зазначила, що федерація постійно контактує з компетентними державними органами, аби отримувати актуальну інформацію щодо політики країни.
Таким чином, допуск спортсменів до міжнародних змагань та можливість їхнього в’їзду на територію Фінляндії залишаються різними питаннями: FIS визначає спортивні критерії участі, тоді як рішення щодо перетину кордону ухвалює держава.
Офіційні стартові списки учасників змагань у Руці мають затвердити у четвер, 26 листопада. Змагальна програма першого етапу Кубка світу сезону-2026/27 розпочнеться наступного дня та триватиме до 29 листопада.
Раніше ми повідомляли, що російських фігуристів виключили з етапу Гран-прі у Фінляндії.