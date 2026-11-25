Троє російських лижників, які отримали нейтральний статус, візьмуть участь у першому етапі Кубка світу з лижних перегонів у фінській Руці. Це стало можливим попри посилення обмежень на в’їзд до Фінляндії для громадян Росії.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на Фінську лижну асоціацію .

Троє росіян отримали можливість виступити у Фінляндії

Наталія Тєрєнтьєва, Дарія Нєпряєва та Савелій Коростельов візьмуть участь у першому етапі Кубка світу з лижних перегонів, який відбудеться у фінській Руці 27–29 листопада.

Раніше їхня участь у змаганнях опинилася під питанням через рішення уряду Фінляндії посилити обмеження на в’їзд до країни для російських спортсменів, зокрема й тих, хто виступає у нейтральному статусі.

Однак нові правила не поширюються на трьох зазначених лижників. Постанова стосується осіб, які в’їжджають до країни за візами для короткострокового перебування, тоді як Тєрєнтьєва, Нєпряєва та Коростельов перебувають у Фінляндії на інших правових підставах.

Водночас решта російських спортсменів, які попередньо зареєструвалися на змагання у Руці, відмовилися від участі.

У фінській федерації пояснили рішення

Виконавча директорка фінської лижної федерації Марлеєна Валтасола наголосила, що організатори змагань повинні дотримуватися як вимог міжнародної федерації лижного спорту (FIS), так і законодавства країни-господаря.

"Як організатори змагань, ми маємо дотримуватися правил нашої міжнародної федерації FIS, а також обов’язкових до виконання рекомендацій Міжнародного спортивного арбітражного суду (CAS)", - заявила Валтасола.

Вона також зазначила, що федерація постійно контактує з компетентними державними органами, аби отримувати актуальну інформацію щодо політики країни.

Таким чином, допуск спортсменів до міжнародних змагань та можливість їхнього в’їзду на територію Фінляндії залишаються різними питаннями: FIS визначає спортивні критерії участі, тоді як рішення щодо перетину кордону ухвалює держава.

Коли розпочнеться перший етап Кубка світу

Офіційні стартові списки учасників змагань у Руці мають затвердити у четвер, 26 листопада. Змагальна програма першого етапу Кубка світу сезону-2026/27 розпочнеться наступного дня та триватиме до 29 листопада.