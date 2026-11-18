Міжнародна спілка ковзанярів (ISU) змінила списки учасників турніру Finlandia Trophy, який стартує 20 листопада в Гельсінкі. Росіяни не зможуть виступити через обмеження на в'їзд до Фінляндії, які поширюються навіть на спортсменів із нейтральним статусом.

ISU замінила росіян на фігуристів із резервного списку

В організації підтвердили зміни у складі учасників етапу Гран-прі з фігурного катання Finlandia Trophy, який розпочнеться у п'ятницю, 20 листопада, у Гельсінкі.

"ISU підтверджує зміни у списках учасників турніру Гран-прі з фігурного катання "Finlandia Trophy", який розпочнеться у п'ятницю, 20 листопада 2026 року у Гельсінкі (Фінляндія)", – йдеться у заяві організації.

Місця російських учасників віддали представникам резервного списку. Зокрема, у чоловічому одиночному катанні виступить Тамір Куперман (Ізраїль).

У парному катанні заявки поповнили три дуети: Одрі Шин/Спенсер Акіра Хоу, Кеті Макбет/Балаж Надь (усі – США), а також Меган Вессенберг/Денис Стрекалін (Франція).

Фінляндія заборонила в'їзд російським спортсменам

Причиною виключення росіян стало рішення уряду Фінляндії щодо обмеження в'їзду громадян РФ на територію країни. Нові правила набули чинності 16 листопада та поширюються також на російських спортсменів, зокрема тих, хто отримав нейтральний статус.

У фінському уряді наголосили, що Росія використовує спорт як інструмент пропаганди та намагається за його допомогою просувати цілі загарбницької війни проти України.