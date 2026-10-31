Чемпіонська криза: "Кременчук" розгромив "Сокіл" і вийшов на друге місце

"Кременчук" здобув перемогу над київським "Соколом" у матчі регулярного чемпіонату України з хокею. Завдяки цій перемозі господарі піднялися на друге місце турнірної таблиці.

Про перебіг та результат матчу повідомляє Sport RBC.UA .

Чемпіонат України з хокею. Регулярний сезон

"Кременчук" - "Сокіл" - 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)

Шайби: Материкін (Геворкян, Андрущенко), 0:36; Матусевич (Панков, Абаджян), 15:35; Кривошапкін (Геворкян, Андрущенко), 19:24; Геворкян (Кривошапкін), 46:18 - Сидоренко, 37:09.

"Кременчук" вирішив долю матчу в першому періоді

Господарі льоду активно розпочали зустріч і вже на 36-й секунді відкрили рахунок завдяки шайбі Тимофія Материкіна. Згодом Денис Матусевич подвоїв перевагу "Кременчука", а наприкінці першого періоду Гліб Кривошапкін зробив рахунок 3:0.

У другій двадцятихвилинці "Сокіл" зумів скоротити відставання завдяки голу Микити Сидоренка. Однак на початку третього періоду Михайло Геворкян відновив перевагу господарів у три шайби та встановив остаточний рахунок зустрічі.

"Сокіл" продовжує програвати, "Кременчук" піднявся на друге місце

Для "Кременчука" ця перемога стала другою поспіль над київським клубом у нинішньому сезоні. Загалом команди зустрічалися тричі: у першому матчі переміг "Сокіл" (6:2), у другому сильнішим був "Кременчук" - 3:2 за булітами.

Кияни натомість продовжили невдалу серію: поразка від "Кременчука" стала для чинного чемпіона України четвертою поспіль у національній першості.

Завдяки перемозі "Кременчук" набрав 13 очок і піднявся на друге місце турнірної таблиці, відстаючи від лідера "Одещини" на чотири бали. "Сокіл" із сімома очками залишається четвертим, маючи матч у запасі.