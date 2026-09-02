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Теніс 02 вересня 2026 · 12:20

Початок традиції: Монфіс тріумфально стартував на US Open під спів трибун

Трибуни на корті Луї Армстронга знову вдруге за ігровий день вітали іменинника з перемогою
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Початок традиції: Монфіс тріумфально стартував на US Open під спів трибун
Гаель Монфіс (Фото: US Open, Instagram)
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Французький тенісист Гаель Монфіс почав виступ на US Open-2026 у свій день народження. Трибуни на корті Луї Армстронга привітали спортсмена, заспівавши "Happy Birthday".

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний акаунт US Open в X (Twitter).

Вітання від фанатів та підтримка Світоліної

Під час післяматчевого інтерв'ю на стадіоні Луї Армстронга тисячі вболівальників влаштували Монфісу сюрприз, заспівавши "Happy Birthday". Це можна вважати початком традиції - адже раніше вболівальники на цьому ж корті так само привітали з днем народження американку Аманду Анісімову.

Раніше ми повідомляли, що Еліна Світоліна розпочала US Open з розгромної перемоги.

Теги: Теніс
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