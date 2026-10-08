Після вильоту в Пекіні: четверта ракетка світу знялася з турніру WTA 1000 в Ухані

Четверта ракетка світу Коко Гофф не зіграє на турнірі WTA 1000 в Ухані, який відбудеться 12-18 жовтня. Американка відмовилася від участі через необхідність відпочинку та відновлення.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт WTA.
Гофф вирішила знятися з турніру після виступу на змаганнях у Пекіні. Американка зазначила, що їй шкода пропускати Ухань, адже вона є чинною чемпіонкою та завжди із задоволенням виступає на цьому турнірі.
"Мені прикро зніматися з турніру в Ухані, особливо у статусі чинної чемпіонки. Мені завжди подобається грати тут. Після довгого сезону моєму тілу потрібен час для відпочинку та відновлення. З нетерпінням чекаю на повернення наступного року", - заявила Гофф.
Американка у 2025-му році виграла турнір в Ухані, не програвши жодного сету. У фіналі вона перемогла співвітчизницю Джессіку Пегулу - 6:4, 7:5.
Відмова від участі в Ухані матиме для американки і рейтингові наслідки. Після того як у 2024-му році всі десять турнірів WTA 1000 стали обов'язковими для участі, Гофф не пропустила жодного з них.
Тепер через зняття з турніру вона втратить 1000 рейтингових очок, які здобула за торішню перемогу. Уханьський турнір стане останнім змаганням категорії WTA 1000 у сезоні. Окрім Гофф, участь у ньому не візьмуть, зокрема, Єлена Рибакіна, Аманда Анісімова та Наомі Осака.
Американка вже гарантувала собі участь у Підсумковому турнірі WTA, який відбудеться в Індіан-Веллсі 7-14 листопада. Наразі Гофф посідає п'яте місце у WTA Race to the Finals.
Крім того, після відмови від турніру в Ухані вона отримала підтвердження від збірної США, що зіграє у плей-оф Кубка Біллі Джин Кінг. Американки зустрінуться зі збірною Угорщини 21-22 листопада у Делрей-Біч.
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