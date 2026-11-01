Алькарас і де Мінор розіграли титул ATP 500 у Відні: чим завершився фінал

Іспанський тенісист Карлос Алькарас став переможцем турніру ATP 500 у Відні. У фінальному поєдинку він здолав австралійця Алекса де Мінора у двох сетах – 6:1, 6:4.

Про це повідомляє Sport RBC.UA .

Як проходив фінал

Алькарас упевнено розпочав вирішальний матч, одразу захопивши ініціативу. Іспанець диктував темп розіграшів, активно атакував і регулярно створював проблеми супернику на прийомі.

У першій партії де Мінор вдалося виграти лише один гейм. Алькарас швидко оформив перевагу та завершив сет із рахунком 6:1.

Друга партія виявилася значно напруженішою. Австралієць покращив якість своєї гри, став надійніше діяти на власній подачі та частіше нав'язував боротьбу в розіграшах.

Однак Алькарас зумів зберегти перевагу й довести зустріч до перемоги. Другий сет завершився з рахунком 6:4.

Таким чином, іспанець виграв фінал без втрати жодної партії.

Шлях до титулу

На шляху до вирішального матчу Алькарас здолав Карена Хачанова, Ніколоза Басілашвілі, Томмі Пола та Даніїла Медведєва.

У півфіналі іспанець переміг Медведєва у двох сетах – 6:4, 7:6.

Де Мінор, у свою чергу, у півфінальному протистоянні обіграв Александра Звєрєва – 6:4, 1:6, 7:6.

Для Алькараса перемога у Відні стала черговим підтвердженням переваги в очних зустрічах з австралійцем. Іспанець виграв усі сім матчів проти де Мінора

Карлос Алькарас (Іспанія) – Алекс де Мінаур (Австралія) – 2:0 (6:1, 6:4)