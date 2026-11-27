Європейський Союз посилює тиск на російський спорт на рівні всіх 27 країн-членів. Організації вже втрачають гранти ЄС за допуск символіки країни-агресора, а пряму заборону на участь росіян під власним прапором у європейських турнірах заклали до проєкту 22-го пакета санкцій ЄС.
Про це у авторській колонці на Sport RBC.UA повідомив міністр молоді та спорту України Матвій Бідний.
Матвій Бідний повідомив, що виніс питання запровадження єдиної політики обмежень для представників РФ на обговорення під час зустрічі міністрів спорту 27 країн Євросоюзу.
"Принципово важливо, що ми з європейськими партнерами поділяємо спільну позицію: спортивні організації, які допускають російську символіку на змаганнях, уже втрачають фінансування ЄС за програмою Erasmus+", – підкреслив міністр.
Наступним кроком стане закріплення спортивних обмежень на рівні санкційного законодавства Євросоюзу. Бідний нагадав про заяву президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, згідно з якою у проєкті 22-го пакета санкцій ЄС передбачено одразу два ключові пункти:
"Усе це формує коаліцію, яка працює на випередження. Сьогодні ми фактично змінюємо архітектуру спортивної дипломатії. Якщо раніше Росія покладалася на кулуарні рішення окремих федерацій, то тепер їй протистоїть коаліція урядів, національних федерацій та відповідального бізнесу", – резюмував Бідний.
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