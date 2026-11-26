Відомий іспанський футболіст Серхіо Рамос опублікував історію 9-річного українця Мирона, який постраждав через війну. Хлопчик проходить відновлення після поранення, а малювання допомагає йому знову мріяти, творити й відчувати себе дитиною.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційну Instagram-сторінку Серхіо Рамоса.

Малювання допомагає повернутися до дитинства

У публікації йдеться про 9-річного Мирона з України, чиє життя змінила війна. Після поранення хлопчик відновлюється, а його дім перестав бути місцем, де він міг почуватися у безпеці.

Малювання стало для Мирона способом повернути собі частину звичного дитинства. Хлопчик також любить рукоділля. У ЮНІСЕФ наголошують, що повернення до улюблених занять, можливість створювати щось власноруч і насолоджуватися простими моментами є важливою частиною відновлення та повернення до звичного ритму життя.

"Тепер малювання допомагає йому знову робити те, чого війна не змогла у нього відібрати. Мріяти, творити й залишатися дитиною", - розповів Рамос.

Ночами хлопчика досі переслідують страхи

Попри поступове відновлення, Мирон продовжує переживати наслідки війни. Коли настає темрява та час засинати, до нього повертаються спогади й страхи. Навіть обіймаючи рюкзак уночі, хлопчик намагається знайти відчуття спокою та безпеки.

Найбільше бажання Мирона не пов'язане з подарунками, іграшками чи чимось матеріальним. Він хоче лише, щоб війна закінчилася.

Заклик підтримувати дітей, які постраждали від війни

У публікації Серхіо Рамос наголосив, що кожна дитина має право зростати в мирі, гратися, навчатися, проводити час із друзями та почуватися захищеною у власному домі. Жодне дитинство не повинно бути затьмарене війною.

Саме тому він закликав підтримувати ЮНІСЕФ, який уже 80 років працює над захистом прав дітей у всьому світі, зокрема тих, хто живе в умовах збройних конфліктів.