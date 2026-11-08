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Інше 08 листопада 2026 · 13:02

Росіяни вдарили по спортивному символу Кам'янського: жахливі наслідки атаки (фото)

Окупанти знищили спорткомплекс "Прометей"
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Росіяни вдарили по спортивному символу Кам'янського: жахливі наслідки атаки (фото)
Спорткомплекс "Прометей" після атаки (фото: ФБУ)

Росіяни завдали удару безпілотниками по спортивному комплексу "Прометей" у Кам'янському Дніпропетровської області. Один із корпусів зазнав масштабних руйнувань, а вогонь знищив майно спортивних секцій.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Згоріли зали та обладнання

Внаслідок російської атаки значних пошкоджень зазнав один із корпусів спортивного комплексу "Прометей". Після влучання в дах будівлі виникла пожежа, яка знищила приміщення та майно спортивних секцій.

За повідомленням міського голови Кам'янського Андрія Білоусова, наразі фахівці оцінюють масштаби руйнувань. Після цього корпус тимчасово законсервують до ухвалення рішення щодо його подальшої долі.

Особливо постраждала секція художньої гімнастики. За словами тренерки-викладачки Наталії Козерчук, вогонь знищив килими та практично все спортивне приладдя.

"Даху немає, зали немає. У секції художньої гімнастики згоріли килими, також все наше приладдя – м'ячі, булави, купальники, навіть магнітофон. Нічого немає. Я в цьому залі виросла, сама тренувалася з семи років", – розповіла вона в коментарі "Суспільному".

Також вибуховою хвилею вибило вікна в сусідньому корпусі, де розташований ще один спортивний зал. Пошкодження тимчасово закриють плівкою, а згодом відновлять скління.

Дітей, які відвідували секції, та працівників комплексу переведуть до інших приміщень, щоб вони могли продовжити тренування й роботу.

Росіяни вдарили по спортивному символу Кам'янського: жахливі наслідки атаки (фото)Росіяни вдарили по спортивному символу Кам'янського: жахливі наслідки атаки (фото)Росіяни вдарили по спортивному символу Кам'янського: жахливі наслідки атаки (фото)Росіяни вдарили по спортивному символу Кам'янського: жахливі наслідки атаки (фото)Росіяни вдарили по спортивному символу Кам'янського: жахливі наслідки атаки (фото)Росіяни вдарили по спортивному символу Кам'янського: жахливі наслідки атаки (фото)

Чим відомий спорткомплекс "Прометей"

Спортивний комплекс має особливе значення для місцевого спорту. Зокрема, з 2018 по 2021 рік тут проводив домашні матчі баскетбольний клуб "Прометей".

У сезоні-2020/21 команда стала чемпіоном України, а також представляла країну в Єврокубку.

Раніше ми писали, що під час ракетного удару по Києву окупанти пошкодили легендарний спортивний об'єкт.

Теги: Спортсмени Каменское Атака дронів
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