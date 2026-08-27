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Інше 27 серпня 2026 · 17:50

Повернення "Дніпра" та дебютант: новий хокейний сезон стартує з Кубка України

Участь в національній першості цього сезону братимуть 5 команд
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Повернення "Дніпра" та дебютант: новий хокейний сезон стартує з Кубка України
Минулого року "Сокіл" став чемпіоном, але Кубок виграв "Кременчук" (Фото: ФХУ)
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Перший хокейний трофей цього сезону в Україні розіграють 16-19 жовтня. Саме тоді на кременчуцькій арені "Айсберг" команди змагатимуться за Кубок України імені Анатолія Хорозова.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на пресслужбу Федерації хокея України.

Битва за перший трофей сезону

Головною інтригою турніру стане боротьба за те, чи зможе один із фаворитів - ХК "Кременчук" або київський "Сокіл" - вибороти титул. В разі, якщо трофей не поїде до іншого міста, хтось з граднів зможе стати триразовим володарем Кубка .

Наразі організатори офіційно підтвердили участь лише двох грандів - але обіцяють згодом детальніше розповісти про кожну з команд-учасниць майбутніх змагань.

Формальний старт сезону

В Україні атестацію для участь в чемпіонаті України пройшли п'ять клубів - "Сокіл", "Кременчук" та "Одещина" грали минулого сезону. Натомість херсонський "Дніпро" повертається до змагань після річної перерви, а богуславські "Шерщні" дебютуватимуть в дорослому хокеї.

Найімовірніше, саме ці команди розігриватимуть між собою перший трофей сезона.

Раніше ми вже розповідали про деталі нового чемпіонату України з хокею.

Теги: Хокей Чемпіонат України
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