Повернення "Дніпра" та дебютант: новий хокейний сезон стартує з Кубка України

Перший хокейний трофей цього сезону в Україні розіграють 16-19 жовтня. Саме тоді на кременчуцькій арені "Айсберг" команди змагатимуться за Кубок України імені Анатолія Хорозова.
Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на пресслужбу Федерації хокея України.
Головною інтригою турніру стане боротьба за те, чи зможе один із фаворитів - ХК "Кременчук" або київський "Сокіл" - вибороти титул. В разі, якщо трофей не поїде до іншого міста, хтось з граднів зможе стати триразовим володарем Кубка .
Наразі організатори офіційно підтвердили участь лише двох грандів - але обіцяють згодом детальніше розповісти про кожну з команд-учасниць майбутніх змагань.
В Україні атестацію для участь в чемпіонаті України пройшли п'ять клубів - "Сокіл", "Кременчук" та "Одещина" грали минулого сезону. Натомість херсонський "Дніпро" повертається до змагань після річної перерви, а богуславські "Шерщні" дебютуватимуть в дорослому хокеї.
Найімовірніше, саме ці команди розігриватимуть між собою перший трофей сезона.
Раніше ми вже розповідали про деталі нового чемпіонату України з хокею.