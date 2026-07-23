Нові назва та прописка: львівський гранд змінився перед новим сезоном чемпіонату Польщі з волейболу

Львівські "Барком-Кажани" змінили назву на "Ястшембе Барком". Також клуб переїхав на нову домашню арену та суттєво оновив склад і тренерський штаб.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на матеріал Sport.pl .

Новий сезон в польській Плюс-лізі багаторазовий чемпіон України вкотре почне на новій арені. Проте цього разу "Барком-Кажани" ще й змінять назву на "Ястшембе Барком".

Головною причиною масштабної трансформації стало зняття з Плюс-ліги чотириразового чемпіона Польщі "Ястшембські Венгель" через фінансові проблеми. Таке перейменування є спробою зберегти топволейбол у місті Ястшембе-Здруй

Деталі ребрендингу

Член Наглядової ради ліги та експрезидент "Венгеля" Адам Гороль запропонував об'єднати зусилля з українським клубом. Сам Гороль стане президентом новоствореного клубу.

При цьому власник українського клубу Олег Баран залишається в проєкті й продовжує його фінансування. А команда переїжджає на арену у Ястшембе-Здруй (раніше "Кажани" грали у Кракові, Велюні, Тарнові та Ельблонзі).

Кадрова революція та зміна тренера

Склад та тренерський місток "Кажанів" зазнали колосальних змін. Після майже 10 років роботи клуб залишив головний тренер Угіс Крастіньш. На його місце призначено екскерманича "Венгеля" Анджея Коваля.

Команду вже залишили українці Ілля Ковальов, Олег Шевченко та Микола Куц. Натомість у складі точно залишаються Ярослав Пампушко, Владислав Щуров і Андрій Рогожин, а також очікується перепідписання лідера атаки Василя Тупчія. До заявки долучаться шестеро польських волейболістів.

Унікальний статус та реакція фанатів

Протягом сезонів-2026/27 та 2027/28 клуб матиме унікальний привілей від Плюс-ліги: і українські, і польські гравці у складі команди не вважатимуться легіонерами. Повноцінний статус іноземців для українців повернеться лише з сезону-2028/29.

Водночас частина місцевих польських фанатів зустріла створення "Ястшембе Барком" бойкотом, відмовившись підтримувати клуб через зміну юридичної суті улюбленої команди. Втім, самі гравці розраховують на врегулювання ситуації.