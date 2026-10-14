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Інше 14 жовтня 2026 · 18:55

Нове обличчя збірної: хто змагатиметься на ЧС-2026 з гімнастики та яку мету ставить команда

Лише одна з п'яти українок уже виступала на світовій першості
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Нове обличчя збірної: хто змагатиметься на ЧС-2026 з гімнастики та яку мету ставить команда
Діана Лобок (фото: FFGym)
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Жіноча збірна України зі спортивної гімнастики готується до чемпіонату світу-2026, який 17-25 жовтня прийматиме нідерландський Роттердам. Для більшості українок це буде дебют на світовій першості.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на "Суспільне Спорт".

Хто поїде на ЧС-2026

На світову першість у Нідерландах вирушають п'ять українських гімнасток: Діана Лобок, Маріанна Кінюк, Богдана Ковальова, Анастасія Лев та Крістіна Грудецька. Досвід виступів на ЧС має лише 17-річна Лобок, яка змагалася у 2025 році та є срібною призеркою етапу Кубка світового виклику в Парижі.

Інші чотири спортсменки вперше відчують атмосферу турніру найвищого рівня. Проте збірна України вже встигли зарекомендувати себе на міжнародній арені. У серпні ця п'ятірка посіла 9-те місце в командному турнірі Євро-2026, завдяки чому здобула ліцензію на світовий форум.

Цілі на ЧС та олімпійські перспективи

Головне завдання для жіночої збірної України в Роттердамі – потрапити до топ-12 командного турніру. Це дозволить "синьо-жовтим" автоматично кваліфікуватися на наступний чемпіонат світу без додаткового відбору через континентальну першість та продовжити боротьбу за олімпійські ліцензії на Ігри-2028.

"Відібратися у топ-12 – це у нас така задача прямо. Зробити все, аби це вийшло", - зазначила лідерка збірної Діана Лобок у коментарі "Суспільне Спорт".

Українська команда розпочне свої виступи у кваліфікації в понеділок, 19 жовтня. Загалом жіночий кваліфікаційний раунд на турнірі триватиме 18-19 жовтня.

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Теги: Спортсмени Збірна України Чемпіонат світу
Головні матчі
Ліга чемпіонів 14 жовтня 22:00
Шахтар - : - АЕК
Ліга чемпіонів 14 жовтня 22:00
Рома - : - Реал
Ліга чемпіонів 14 жовтня 22:00
Манчестер Сіті - : - ПСЖ
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