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Інше 14 жовтня 2026 · 17:50

Де і коли перемагатиме Магучіх: Діамантова ліга анонсувала сезон-2027

Організатори визначилися з датами та локаціями всіх 14 етапів
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Де і коли перемагатиме Магучіх: Діамантова ліга анонсувала сезон-2027
Ярослава Магучіх на Діамантовій лізі (фото: instagram.com/diamondleagueathletics)
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World Athletics опублікувала календар Діамантової ліги на 2027 рік. Наступний сезон престижної легкоатлетичної серії включатиме 14 етапів і традиційний фінал.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт організації.

Формат турніру та локації етапів

Згідно з офіційним регламентом, новий сезон Діамантової ліги традиційно охопить 14 рейтингових етапів, після чого найсильніші атлети планети зберуться на вирішальний фінал.

Старт сезону запланований на 7 травня в катарській Досі. Далі змагання перемістяться до Китаю (Шанхай і Сямень), після чого серія завітає до Європи. Перший європейський етап прийматиме Рим наприкінці травня. Також заплановані по одному етапу в Африці (Рабат, Марокко) та Північній Америці (Юджин, США).

Завершиться розіграш трофеїв дводенним фіналом у швейцарському Цюриху 25–26 серпня.

Календар етапів Діамантової ліги-2027:

  • 1-й етап: 7 травня – Доха (Катар)
  • 2-й етап: 15 травня – Шанхай (Китай)
  • 3-й етап: 22 травня – Сямень (Китай)
  • 4-й етап: 27 травня – Рим (Італія)
  • 5-й етап: 30 травня – Рабат (Марокко)
  • 6-й етап: 3 червня – Осло (Норвегія)
  • 7-й етап: 6 червня – Стокгольм (Швеція)
  • 8-й етап: 25 червня – Париж (Франція)
  • 9-й етап: 3 липня – Юджин (США)
  • 10-й етап: 9 липня – Монако
  • 11-й етап: 13 липня – Лозанна (Швейцарія)
  • 12-й етап: 17 липня – Лондон (Велика Британія)
  • 13-й етап: 15 серпня – Сілезія (Польща)
  • 14-й етап: 20 серпня – Брюссель (Бельгія)
  • Фінал сезону: 25–26 серпня – Цюрих (Швейцарія)

Хто з українців тріумфував у Діамантовій лізі

У 2010 році Діамантова ліга замінила іншу серію – Золоту лігу, що існувала в 1998-2009 рр. Серія стартів в рамках змагань зазвичай складається з 14-ти етапів. За головний приз борються представники 9-ти бігових та 7-ми технічних легкоатлетичних дисциплін – як у чоловіків так і у жінок. Кожна з цих дисциплін представлена лише на 7-ми з 14-ти етапів.

Українські атлети шість разів ставали переможцями Діамантової ліги. Половина з цих успіхів – на рахунку Ярослави Магучіх, яка тріумфувала в стрибках у висоту в 2022, 2023 та 2024 роках.

У 2011 році у потрійному стрибку перемогла Ольга Саладуха. А у 2013 та 2019 роках найкращими були стрибуни у висоту – Богдан Бондаренко та Андрій Проценко відповідно.

Раніше Ярослава Магучіх розповіла про стосунки з головними суперницями - Оліслагерс і Паттерсон - поза сектором.

Теги: Легка атлетика Ярослава Магучіх
Головні матчі
Ліга чемпіонів 14 жовтня 22:00
Шахтар - : - АЕК
Ліга чемпіонів 14 жовтня 22:00
Рома - : - Реал
Ліга чемпіонів 14 жовтня 22:00
Манчестер Сіті - : - ПСЖ
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