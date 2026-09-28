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Інше 28 вересня 2026 · 21:22

"Можу з'їсти і піцу, і солодке": Анжеліка Терлюга розповіла про свій раціон та підтримку форми

Українська каратистка розповіла, скільки солодкого та інших "заборонених" продуктів може дозволити собі в раціоні
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
"Можу з'їсти і піцу, і солодке": Анжеліка Терлюга розповіла про свій раціон та підтримку форми
Анжеліка Терлюга (фото: Українська Федерація Карате)
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Олімпійська віце-чемпіонка Анжеліка Терлюга розповіла, чим харчується найчастіше, та від чого намагається відмовлятись. Спортсменка зазначила, що якщо з'їла щось більш калорійне – це не означає, що завтра потрібно голодувати.

Про це каратистка розповіла в ексклюзивному інтерв'ю Sport RBC.UA.

Чи вживає олімпійська віце-чемпіонка фастфуд

Телюга зізналась, що може з'їсти і роли, і піцу, і солодке. Водночас спортсменка зазначає, що вживає такі страви не кожного дня.

"Я намагаюся, щоб у раціоні було достатньо білка, овочів, фруктів, нормальних вуглеводів", – підкреслила спортсменка

Терлюга зазначила, що часто у її раціоні їжа, яку може їсти її маленька донька Ніколь. За словами спортсменки зазвичай в її сніданок входить омлет чи сирники, а на обід чи вечерю – каша, макарони, пюре, відбивна, котлета та курка в аерогрилі.

  • 2 рази на тиждень готую суп.
  • Овочі та фрукти кожен день.
  • На перекус сендвіч з авокадо та сиром або протеїновий десерт, йогурт.

Корисні поради від Терлюги

Перша з порад Терлюги – приблизно рахувати калорії та дотримуватись 2000 кк на день.

"Знайти собі хобі, щоб вам було по кайфу займатись активним життям, спілкуватися з активними і життєрадісними людьми, разом проводити час, мотивувати одна одну, можливо мандрувати. Брати від цього життя все найкраще", – додає українська каратистка.

5 правил для підтримки форми від Анжеліки Терлюги

  1. Регулярність.
  2. Харчування без крайнощів.
  3. Сон і відновлення. Я раніше недооцінювала їх набагато більше.
  4. Активність. Навіть коли немає мого тренування, я вийду на прогулку, роблю активне прибирання чи можу поїхати пограти в падл.
  5. Психологічний комфорт. Я намагаюсь приймати себе, якою є. І чесно люблю себе за активність, за рух і колись коли мені захочеться зупинитись, я теж маю прийняти це і полюбити себе і в такому стані.

Також Анжеліка Терлюга розповіла, на що реально може заробити топ-спортсмен.

Головні матчі
Ліга націй 28 вересня 19:00
Грузія - : - Україна
Ліга націй 28 вересня 21:45
Туреччина - : - Італія
Ліга націй 28 вересня 21:45
Бельгія - : - Франція
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