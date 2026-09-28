"Можу з'їсти і піцу, і солодке": Анжеліка Терлюга розповіла про свій раціон та підтримку форми

Олімпійська віце-чемпіонка Анжеліка Терлюга розповіла, чим харчується найчастіше, та від чого намагається відмовлятись. Спортсменка зазначила, що якщо з'їла щось більш калорійне – це не означає, що завтра потрібно голодувати.

Про це каратистка розповіла в ексклюзивному інтерв'ю Sport RBC.UA .

Чи вживає олімпійська віце-чемпіонка фастфуд

Телюга зізналась, що може з'їсти і роли, і піцу, і солодке. Водночас спортсменка зазначає, що вживає такі страви не кожного дня.

"Я намагаюся, щоб у раціоні було достатньо білка, овочів, фруктів, нормальних вуглеводів", – підкреслила спортсменка

Терлюга зазначила, що часто у її раціоні їжа, яку може їсти її маленька донька Ніколь. За словами спортсменки зазвичай в її сніданок входить омлет чи сирники, а на обід чи вечерю – каша, макарони, пюре, відбивна, котлета та курка в аерогрилі.

2 рази на тиждень готую суп.

Овочі та фрукти кожен день.

На перекус сендвіч з авокадо та сиром або протеїновий десерт, йогурт.

Корисні поради від Терлюги

Перша з порад Терлюги – приблизно рахувати калорії та дотримуватись 2000 кк на день.

"Знайти собі хобі, щоб вам було по кайфу займатись активним життям, спілкуватися з активними і життєрадісними людьми, разом проводити час, мотивувати одна одну, можливо мандрувати. Брати від цього життя все найкраще", – додає українська каратистка.

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