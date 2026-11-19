Жаль за втраченими роками

Досвідчений іспанський гонщик підтвердив, що не планує залишатися у пелотоні до 2030 року, коли чемпіонат знову перейде на мотори конфігурації V8. На переконання 45-річного пілота, до того часу він уже остаточно завершить виступи в серії.

"Попереду ще довгий шлях, перш ніж повернуться двигуни V8. Думаю, до того моменту мені вже буде достатньо виступів у Ф-1. Ні, мене вже 100% не буде у Ф-1, коли будуть нові V8", – заявив гонщик.

Водночас Алонсо не приховує розчарування тим, що керівництво чемпіонату не ухвалило таке рішення значно раніше. Він вважає перехід на гібридні мотори V6 у 2014 році помилкою, яка позбавила вболівальників і пілотів справжньої боротьби.

"Прикро, що цього не сталося ще у 2014 році. З 2014-го по 2030-й чи 2031-й – це означає, що ми втратили 16 чи 17 років справжніх, чистих перегонів", – наголосив іспанець.

Деталі повернення V8 у Формулу-1

Формула-1 та Міжнародна автомобільна федерація (ФІА) досягли остаточної згоди щодо повернення легендарних силових установок, які востаннє використовувалися в сезоні-2013. Після тривалих дискусій сторони погодили ключові параметри майбутнього регламенту:

Терміни впровадження: нові агрегати дебютують на болідах із 2030 року, а сам регламент Всесвітня рада ФІА має затвердити вже наступного місяця.

нові агрегати дебютують на болідах із 2030 року, а сам регламент Всесвітня рада ФІА має затвердити вже наступного місяця. Конструкція та об'єм: стайні використовуватимуть турбовані двигуни V8 об'ємом 2,1 літра зі зменшеною гібридною складовою.

стайні використовуватимуть турбовані двигуни V8 об'ємом 2,1 літра зі зменшеною гібридною складовою. Мета змін: функціонери прагнуть зробити мотори легшими, простішими та дешевшими у виробництві, але при цьому екологічними завдяки технологіям зниження викидів.

Крім технічної оптимізації, боси серії пішли назустріч фанатам. Очікується, що нові V8 повернуть болідам той самий гучний та "агресивний" звук, за яким сумували прихильники автоспорту останні півтора десятиліття.